«Коллегия единогласно пришла к выводу, что с учетом применимых правил IIHF только подтвержденные соображения безопасности могут служить основанием для ограничения участия спортсменов определенной национальности в соревнованиях», — говорится в опубликованной на сайте CAS мотивировочной части решения о допуске.

Арбитры также напомнили, что дисциплинарный совет IIHF в мае 2026 года уже отменял решение совета федерации о недопуске российских команд, поскольку счел представленные доказательства недостаточными. Однако в июне совет IIHF повторно рассмотрел вопрос и сохранил запрет на участие россиян в сезоне 2026/27.

Федерация хоккея России (ФХР) обжаловала это решение непосредственно в CAS. Слушания по делу прошли 23 и 26 октября в Лозанне.

CAS удовлетворил апелляцию и обязал IIHF допустить российские команды к пяти турнирам: молодежному чемпионату мира в Канаде (26 декабря 2026 года — 5 января 2027 года), женскому и мужскому чемпионатам мира среди игроков до 18 лет, а также взрослым мужскому и женскому чемпионатам мира 2027 года.

При этом суд не предписывал вводить альтернативные условия допуска, в том числе нейтральный статус спортсменов, и не рассматривал организационные последствия возвращения российских команд. Эти вопросы не входили в предмет апелляции.

В обосновании решения CAS также указал на ситуацию с израильской сборной. Ранее IIHF пересмотрела решение об отстранении израильских команд и допустила их к соревнованиям, а чемпионат мира 2025 года перенесла из Австралии в другую страну. Этот пример упоминается в контексте применения правил федерации и оценки оснований для ограничения участия национальных команд.

Как сообщал bb.lv, CAS 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные по хоккею к своим турнирам. После этого в Германии допустили отказ от проведения чемпионата мира 2027 года, Латвия и ряд европейских сборных объявили о бойкоте матчей с россиянами, а в Канаде сообщили, что откажут россиянам в визах на молодежное первенство мира.

Российские сборные не участвуют в турнирах IIHF с 2022 года. Мужская сборная России пропустила Олимпиаду в Италии и пять чемпионатов мира.