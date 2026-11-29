Латвийский вратарь Артур Шилов помог «Питтсбург Пингвинз» одержать победу над «Торонто Мейпл Лифс», за который выступает другой латвийский хоккеист — Теодор Блюгер.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» на домашнем льду обыграл соперника в овертайме со счетом 3:2.

Шилов отразил 15 из 17 бросков по своим воротам, продемонстрировав показатель надежности в 88,2%. Для латвийского голкипера эта победа стала первой с конца октября.

Блюгер провел на льду 12 минут и 38 секунд, в том числе минуту и 39 секунд в меньшинстве. На его счету один бросок по воротам, один силовой прием, один заблокированный бросок и одно выигранное вбрасывание из трех. Матч он завершил с показателем полезности «минус один».

Развязка наступила в овертайме

В конце первого периода хозяев вывел вперед Крис Летанг, однако во второй двадцатиминутке Джон Таварес восстановил равновесие.

В третьем периоде «Торонто» впервые вышел вперед благодаря голу Даррена Рэдиша в большинстве. Однако на последней минуте основного времени Томми Новак сравнял счет.

На четвертой минуте овертайма победу «Питтсбургу» принес Хендрикс Лапьер.

«Питтсбург» с 20 очками в 26 матчах занимает 15-е место в Восточной конференции, а «Торонто» с 24 очками в 28 встречах располагается на 13-й позиции.