«В удлинитель нельзя подключать технику, которая греет, крутит мотор или требует заземления», — рассказали эквсперты по электротехнике.

Мощные нагреватели (самая опасная группа)

Электрообогреватели (особенно тепловентиляторы и масляные радиаторы), электрочайники, утюги, фены, электроплитки.

У них предельно высокое энергопотребление. Обычный обогреватель «съедает» 1500–2500 Вт. Это практически предел для стандартной розетки. Удлинитель, особенно дешевый или смотанный в катушку, не рассчитан на такой ток. В месте плохого контакта (в дешевом удлинителе или если вилка вставлена неплотно) возникает высокое сопротивление. Провод начинает греться, плавится изоляция, и может вспыхнуть пожар.

Крупная бытовая техника с электродвигателем

Холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер, мощный пылесос.

При запуске мотора холодильника или кондиционера потребление энергии подскакивает в 3–5 раз от номинала на долю секунды. Даже на этикетке указано 500 Вт, в момент старта он может выдать 2000 Вт.

Постоянная нагрузка — холодильник работает круглосуточно. Если он подключен через плохой удлинитель, тот будет постоянно греться. Со временем контакты ослабнут, и начнется тление.

Заземление — у современных холодильников и стиральных машин вилка с заземлением (евро). Удлинители часто продаются без заземления, что лишает защиты от поражения током.

«Тяжелая» кухонная техника

Микроволновка, мультиварка, электрочайник, тостер, аэрогриль, кофемашина.

На кухне обычно одна группа розеток. Если в нее включили удлинитель и воткнули в него микроволновку (800–1000 Вт) и чайник (2000 Вт) одновременно — создается короткое замыкание в режиме замедленного действия. Суммарная мощность легко переваливает за 3 кВт, и проводка начнет греться. Лучше включать такую технику по очереди и только в стационарные розетки.

Многие блюда вполне можно приготовить в обычной кастрюле.

Точные и дорогие приборы (риск поломки)

Компьютер (особенно игровой), сервер, Hi-Fi усилитель, телевизор

В дешевых удлинителях плохие контакты и отсутствуют фильтры помех. Они могут давать просадки напряжения, которые убивают блоки питания компьютеров и искажают звук в аудиотехнике.

Исключение: можно использовать специальные сетевые фильтры и ИБП высокого качества — это уже не просто удлинитель, а защитное устройство.