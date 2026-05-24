Почему смартфоны все чаще перегреваются — эксперты назвали главные причины

Дата публикации: 24.05.2026
Пользователи смартфонов все чаще сталкиваются с перегревом устройств во время зарядки, игр, видеозвонков и работы тяжелых приложений. Специалисты отмечают, что особенно заметной проблема становится летом и при активной ежедневной нагрузке на гаджет.

По словам специалистов, современные приложения и мобильные игры требуют все больше ресурсов, из-за чего процессоры работают на пределе возможностей. Дополнительную нагрузку создают постоянная работа GPS, мобильного интернета, Bluetooth и фоновых приложений.

Особенно быстро нагреваются устройства во время быстрой зарядки и использования неоригинальных адаптеров питания. Некоторые пользователи также оставляют телефон на солнце, в машине или под подушкой во время зарядки, что дополнительно увеличивает риск перегрева.

Эксперты предупреждают: постоянный перегрев ускоряет износ аккумулятора и может привести к сокращению срока службы устройства. В ряде случаев смартфон начинает быстрее разряжаться, зависать или самопроизвольно выключаться.

Специалисты советуют избегать использования телефона во время зарядки, не закрывать вентиляцию чехлами и вовремя обновлять программное обеспечение. Также рекомендуется периодически проверять состояние аккумулятора, особенно на старых устройствах.

На фоне роста цен на электронику многие пользователи стали менять телефоны значительно реже. Поэтому вопрос сохранения работоспособности смартфонов и продления срока их службы становится все более актуальным.

Автор - Светлана Тихомирова
