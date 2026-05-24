Исследователи из американской биотехнологической и генно-инженерной компании Colossal Biosciences считают, что сделали серьезный шаг на пути к воскрешению гигантской вымершей птицы моа, когда-то обитавшей в Новой Зеландии. Они создали «искусственную скорлупу» - устройство, в котором и предполагается со временем осуществить задуманное, и вырастили в нем полноценного птенца – цыпленка курицы. О чем радостно объявили.

По словам Бена Ламма (Ben Lamm) - руководителя и основателя Colossal Biosciences, за несколько месяцев из искусственных яиц «вылупились» 26 цыплят.

Компания снискала мировую известность своей оригинальной деятельностью. Она пытается воссоздать вымерших животны. И это в какой-то мере ей удается. Используя генетический материал, извлеченный из останков, ученые встраивают характерные фрагменты ДНК в эмбрионы ныне здравствующих животных. А те их вынашивают и рожают особей, которые получаются весьма похожими на «прототипы», если так можно выразиться.

В прошлом году Colossal Biosciences удивила мир тем, что «произвела на свет» мышей с длинной рыжей и курчавой шерстью. Прям, как у мамонтов. Для этого с помощью современных методов редактирования генома в 8 ключевых мышиных генов были вшиты характерный фрагменты ДНК шерстистого мамонта.

Кроме характерной внешности родившиеся мышата приобрели и морозостойкость – опять же, как и у более крупных «прототипов». Ученые планируют проделать аналогичные манипуляции с эмбрионами азиатских слонов – с тем, чтобы слонихи родили слонят, похожих на мамонтов. А дальше они уже сами будут размножаться.

После мамонтообразных мышей ученые вывели подобным образом вымершего «ужасного волка» (Dire wolf). Он жил в Северной Америке и вымер 12 500 лет назад. Те, кто смотрели «Игру престолов», знают огромного зверя, как лютоволка.

Родились три щенка из эмбрионов генетически отредактированных серых волков. ДНК для редактирования удалось выделить из черепа настоящего лютоволка, жившего 72 тысячи лет назад и зуба, которому было 13 тысяч лет. Вынашивали лютоволчат домашние собаки.

И вот теперь цыплята. Их вывели исключительно ради проверки работоспособности «искусственной скорлупы», которую специалисты Colossal Biosciences изготовили на 3D-принтере. Мембрана, которой она была оснащена, исправно пропускала кислород, имитируя настоящее яйцо. Что во многом и способствовало успеху «высиживания» в обычном инкубаторе.

Устройство собираются масштабировать – то есть, построить примерно такое же, но гораздо крупнее, чтобы в нем помещался эмбрион, сопоставимый по размеру с эмбрионом моа. А эти нелетающие птицы, рост которых превышал 3 метра, несли яйца в 80 раз больше куриных.

ДНК моа найдена – ее извлекли из останков гигантских птиц, обнаруженных в пещерах Новой Зеландии. Эмбрионы для редактирования «предоставят» страусы. Моа планируют вырастить в искусственных яйцах из отредактированных эмбрионов страусов эму.

Компания Colossal Biosciences называет свою деятельность воскрешением вымерших животных. Что вызывает вполне справедливую критику коллег. По их мнению, речь может идти о создании генетически модифицированных животных, внешне похожих на вымерших. Но так, чтобы прям воскресить кого-то посредством пересадки части генов – это, конечно, преувеличение.

Энтузиасты считают, что и в псевдо-воскрешении ничего предосудительного нет. И воссоздание животных, просто похожих на вымерших, это благое дело.