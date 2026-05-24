Платформа PerturbFate позволила выявить общие механизмы регуляции у разных раковых мутаций. Это может помочь в разработке новых методов лечения устойчивых опухолей
Ученые выяснили, что сотни различных генетических мутаций рака в конечном итоге зависят от одного общего механизма выживания клеток. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.
Многие тяжелые заболевания, включая онкологию, связаны с большим количеством генетических нарушений, затрагивающих разные биологические процессы. Из-за этого разработка отдельного лекарства под каждую мутацию практически невозможна. Поэтому ученые уже много лет пытаются найти универсальные «узлы управления», через которые проходят сразу несколько механизмов развития болезни.
В новом исследовании специалисты создали платформу под названием PerturbFate. Система позволяет в реальном времени отслеживать, как генетические изменения перестраивают работу клетки, и выявлять ключевые точки, от которых зависят многочисленные мутации.
Для проверки технологии исследователи использовали клетки меланомы, устойчивые к химиотерапии. Ученые поочередно отключали 143 различных гена и наблюдали, как меняется поведение опухолевых клеток. При этом платформа одновременно анализировала доступность ДНК и процесс синтеза новой РНК в каждой отдельной клетке, отделяя старые молекулярные сигналы от новых.
Полученные данные позволили построить подробные схемы генной регуляции. Выяснилось, что самые разные мутации в итоге приводят клетку к одному и тому же механизму — работе медиаторного комплекса, который помогает опухоли выживать и сопротивляться лекарствам.
Все цепочки устойчивости в конечном счете сходились к единому молекулярному сигналу VEGFC. Когда ученые целенаправленно заблокировали этот узел, клетки меланомы быстро потеряли устойчивость к терапии и прекратили рост.
Авторы исследования считают, что открытие может стать важным шагом к созданию универсальных методов лечения агрессивных форм рака. Вместо разработки отдельных препаратов под каждую мутацию ученые предлагают воздействовать на общий механизм выживания опухоли, от которого зависят сразу сотни генетических изменений.
Оставить комментарий