Программа FCAS рассматривалась как флагманский европейский оборонный проект, призванный укрепить военное сотрудничество на фоне все более напористой России.

Консорциум во главе с Airbus предложил разработать истребитель нового поколения после провала громкой франко-германской программы создания боевого самолёта, сообщила во вторник агентству AFP одна из участвующих компаний.

Это произошло спустя день после того, как федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон завершили исходный проект после многолетних разногласий между промышленными партнёрами.

Базирующаяся в Мюнхене компания в области оборонной электроники Hensoldt сообщила, что объединила усилия с Airbus Defence and Space, Autoflug, Diehl Defence, Rohde & Schwarz, Liebherr, MBDA и MTU Aero Engines, чтобы подготовить альтернативный план.

По словам представителя компании, предложение было направлено министру обороны Германии Борису Писториусу. Газета Financial Times, первой сообщившая об этой инициативе, писала, что документ также был отправлен в канцелярию Мерца.

Компании «совместно подготовили концептуальный документ по программе Future Combat Air System (FCAS) и связанной с ней системе вооружения следующего поколения (Next Generation Weapon System, NGWS)», сообщил представитель.

Ожидается, что более подробная информация будет обнародована в четверг во время объявления на берлинском авиасалоне ILA.

Шаг назад для европейской оборонной интеграции

Министерство обороны Германии подтвердило существование предложения. Писториус заявил, что в Берлине сейчас оценивают, «в каком направлении мы будем двигаться».

«Мы также уже несколько месяцев ведём по этому вопросу переговоры с различными заинтересованными сторонами», добавил он.

По словам Писториуса, провал исходного франко-германского проекта «больно ударил» по нему.

«Я знаю, насколько важно франко-германское сотрудничество для Европы, но в конечном счёте приходится проводить черту между разумом и сердцем», сказал он.

Программа FCAS рассматривалась как флагманский оборонный проект Европы, призванный укрепить военное сотрудничество на континенте на фоне всё более напористой политики России и растущей напряжённости в отношениях с Соединёнными Штатами.

Однако реализации инициативы мешали затянувшиеся споры между французской Dassault Aviation и Airbus, который выступал головным промышленным партнёром Германии и одним из ключевых партнёров Испании в программе FCAS.

Немецкие партнёры выступали против стремления Dassault получить больший контроль над созданием самолёта.

Мерц также утверждал, что Германии, в отличие от Франции, не нужны истребители, способные нести ядерное оружие или действовать с авианосцев.