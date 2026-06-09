Во время испытательного полета 5 июня аппарат достиг скорости 1,1 Маха, открыв новую главу в развитии сверхзвуковой авиации. Инженеры надеются, что уникальная технология позволит в будущем вернуть пассажирские сверхзвуковые перелеты над сушей без оглушительного звукового удара, сообщает polsatnews.

Важный шаг для авиации будущего

Самолет X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology) создается NASA и компанией Lockheed Martin в рамках программы по разработке тихих сверхзвуковых технологий.

Главная особенность самолета заключается в его необычной конструкции, которая позволяет значительно снизить уровень шума при преодолении звукового барьера. Именно громкий звуковой удар долгое время оставался главным препятствием для развития сверхзвуковых пассажирских перевозок над густонаселенными территориями.

Во время испытательного полета, состоявшегося 5 июня, X-59 разогнался до скорости около 1,1 Маха и официально преодолел звуковой барьер. Полет продолжался 81 минуту.

Первый сверхзвуковой успех

В NASA назвали испытание важнейшей вехой программы Quesst.

«Сегодня X-59 впервые в своей истории достиг сверхзвуковой скорости. Это важная веха для миссии NASA Quesst и значительный шаг на пути к будущим полетам, которые продемонстрируют возможности тихой сверхзвуковой технологии перед ее использованием над населенными районами», — говорится в заявлении подразделения NASA Aeronautics.

По словам главы NASA Джареда Айзекмана, в ближайшие дни специалисты рассчитывают провести новые испытания и увеличить скорость самолета до 1,4 Маха.

Когда сверхзвуковые рейсы могут вернуться

Следующим этапом программы станут испытания в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Инженеры планируют собрать данные о восприятии шума жителями районов, над которыми будет проходить полет самолета.

Если технология подтвердит свою эффективность, это может привести к пересмотру действующих ограничений на сверхзвуковые полеты над сушей.

Сегодня большинство стран запрещает такие перелеты именно из-за мощного звукового удара, который возникает при превышении скорости звука. Разработчики X-59 рассчитывают заменить его значительно более тихим звуковым эффектом, который будет восприниматься скорее как приглушенный хлопок.

Возвращение эпохи сверхзвуковых путешествий

Успешное преодоление звукового барьера стало одним из самых важных этапов программы X-59. Если дальнейшие испытания подтвердят расчеты инженеров, технология может открыть путь к новому поколению пассажирских лайнеров, способных преодолевать огромные расстояния значительно быстрее современных самолетов и при этом не создавать дискомфорта для людей на земле.