Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Американские физики создали модель пиона - мельчайшей, субатомной частицы 0 41

Техно
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: С помощью суперкомпьютера Polaris исследователи смогли объединить теоретические модели.

Они удерживают протоны и нейтроны в ядрах атомов.

Американские ученые создали наиболее детализированную трехмерную модель пиона — одной из ключевых субатомных частиц, участвующих в формировании материи во Вселенной. Для этого они использовали суперкомпьютер Polaris, что позволило получить беспрецедентно точную картину внутренней структуры частицы, состоящей из кварка и антикварка. Работа была выполнена исследователями из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США при участии специалистов Брукхейвенской национальной лаборатории.

Целью проекта стало изучение того, как устроен пион внутри и каким образом распределяются его фундаментальные компоненты на уровне квантовой хромодинамики. Пионы относятся к самым легким адронным частицам и играют важнейшую роль в физике элементарных частиц, поскольку именно они участвуют в переносе сильного взаимодействия. Это взаимодействие удерживает протоны и нейтроны в ядрах атомов и отвечает за подавляющую часть массы видимой материи во Вселенной. По словам физиков, понимание внутренней структуры пиона помогает приблизиться к объяснению того, как из фундаментальных частиц формируется наблюдаемая нами материя.

Из-за крайне ограниченных экспериментальных данных изучение внутреннего строения пиона долгое время оставалось сложной задачей. Чтобы преодолеть это ограничение, ученые применили крупномасштабные вычислительные симуляции, основанные на методах решеточной квантовой хромодинамики, размещая частицы и поля на вычислительной сетке с миллионами узлов и моделируя поведение системы в четырехмерном пространстве-времени. С помощью суперкомпьютера Polaris исследователи смогли объединить теоретические модели с высокой вычислительной мощностью и восстановить трехмерную структуру пиона в движении. Моделирование включало сотни снимков четырехмерного пространства-времени и позволило проследить, как кварки распределяются внутри частицы в зависимости от их импульса и направления движения.

Полученные результаты показали, что распределение кварков внутри пиона существенно зависит от его импульса. В частности, ученые обнаружили, что поперечный размер пиона уменьшается по мере увеличения импульса, а при умеренных значениях он оказывается меньше, чем у протона. Эти данные были получены на основе вычисления обобщенных партонных распределений, описывающих пространственно-импульсную структуру кварков. Авторы работы отмечают, что следующим шагом станет использование суперкомпьютера Aurora для трехмерного моделирования протона. Это позволит еще глубже понять механизмы удержания кварков и глюонов, формирующих атомные ядра и, в конечном итоге, всю видимую материю Вселенной.

×
Читайте нас также:
#наука #физика #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вид эксперимента в Квинслендском университете в 1990 году во время формирования 8-й капли и его прошлый «хранитель» профессор Джон Мэйнстоун. Иконка видео
Изображение к статье: Луна
Изображение к статье: Машина из детства: мужчина потратил 27 лет на поиски семейной реликвии
Изображение к статье: Новый тест считывает не только составные части генома, но и модификации на внешней стороне ДНК, которые могут «включать и выключать» гены и иногда являются причиной редких заболеваний. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экипаж МКС
Спорт
Изображение к статье: Основные боевые единицы давно уже в Новороссийске. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: контейнеры на жд платформе
Политика
Изображение к статье: Как продлить жизнь батарее смартфона: важна даже последовательность действий
Люблю!
Изображение к статье: Арбузы
Наша Латвия
Изображение к статье: Брежнев и его внук Малеев
В мире
Изображение к статье: Экипаж МКС
Спорт
Изображение к статье: Основные боевые единицы давно уже в Новороссийске. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: контейнеры на жд платформе
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео