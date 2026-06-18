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Японский робот-винодел собирает каждую ягодку и поможет сделать элитарный напиток 0 52

Техно
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аппарат подходит к своему делу со всей тщательностью.

Для демонстрации выбрали мускатный виноград.

Многофункциональный робот, предназначенный для автоматизированного выращивания винограда элитного сорта Shine Muscat, был продемонстрирован на экспериментальной фруктовой ферме в городе Яманаси в префектуре Яманаси в центральной Японии.

Самоходный четырехколёсный робот, разрабатываемый Университетом Яманаси и другими организациями, имеет длину около 120 сантиметров и ширину около 90 сантиметров. Крепления его манипуляторов меняются в зависимости от типа выполняемых задач.

В ходе демонстрации, робот показал, как он проводит прореживание гроздей сорта Shine Muscat.

После сканирования гроздей винограда с помощью 360-градусной камеры, установленной на манипуляторе, искусственный интеллект, встроенный в робота, определил, какие ягоды нужно удалить, и робот с помощью захвата извлёк виноград из гроздей.

На прореживание пучка уходит три минуты, в то время как опытные рабочие справляются с этой задачей за минуту.

Виноградарство в Японии — это высокотехнологичный процесс адаптации к жаркому и влажному климату. Около 90% урожая выращивают как десертный (столовый) виноград (знаменитые крупные сорта Кёхо и Руби Роман), и лишь малая часть идет на производство вин, которые стремительно набирают международную популярность.

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#сельское хозяйство #Япония #искусственный интеллект #технологии #вино
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Редакция BB.LV
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