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Ученые нашли связь между приемом статинов и снижением риска старческой слабости 0 124

Техно
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые нашли связь между приемом статинов и снижением риска старческой слабости

Препараты для снижения уровня холестерина могут не только защищать сердце и сосуды, но и снижать риск возрастной слабости. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более миллиона человек старше 67 лет.

Результаты исследования опубликованы в журнале European Heart Journal. Ученые изучили данные около одного миллиона пожилых людей, наблюдение за которыми продолжалось в среднем 63 месяца.

В течение этого периода часть участников начала принимать статины — препараты, которые широко используются для снижения уровня холестерина и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

После учета таких факторов, как масса тела, курение, наличие хронических заболеваний и другие особенности состояния здоровья, исследователи обнаружили интересную закономерность. У пожилых людей, начавших терапию статинами, риск развития возрастной слабости оказался на 24% ниже по сравнению с теми, кто такие препараты не принимал.

Возрастная слабость считается одним из наиболее серьезных гериатрических синдромов. Она проявляется снижением мышечной силы, повышенной утомляемостью, уменьшением физической активности и большей уязвимостью организма перед заболеваниями и травмами.

Авторы работы предполагают, что выявленная связь может быть обусловлена не только влиянием статинов на уровень холестерина. По мнению исследователей, определенную роль может играть и противовоспалительное действие этих препаратов, поскольку хроническое воспаление считается одним из факторов, связанных со старением организма и развитием возрастной слабости.

Вместе с тем ученые подчеркивают, что исследование носило наблюдательный характер. Это означает, что полученные результаты демонстрируют статистическую связь, но не позволяют утверждать, что именно прием статинов напрямую предотвращает развитие возрастной слабости.

Полученные данные свидетельствуют о возможной дополнительной пользе статинов для людей старшего возраста. Однако специалисты подчеркивают, что назначать такие препараты следует только по медицинским показаниям и после консультации с врачом. Для подтверждения защитного эффекта необходимы дополнительные клинические исследования.

Наблюдение длилось 63 месяца. В этот период часть участников начала принимать статины — такие средства обычно используют для снижения холестерина и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

После учета веса, курения, сопутствующих болезней и других факторов исследователи установили: у пожилых людей, начавших терапию статинами, риск возрастной слабости оказался ниже на 24 %.

Авторы работы допускают, что подобная связь может объясняться в том числе противовоспалительным действием этих препаратов. При этом исследование было наблюдательным, поэтому его результаты не доказывают, что статины напрямую защищают от возрастной слабости.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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