Исследования в области искусственного интеллекта стремительно набирают обороты в Латвии. За последние годы ИИ превратился из узкой научной дисциплины в инструмент, который используется в медицине, инженерии, сельском хозяйстве и даже гуманитарных науках.

Искусственный интеллект стал одним из самых динамично развивающихся направлений латвийской науки. Об этом говорится в обзоре Латвийского совета по науке, который охватывает исследования и проекты в сфере ИИ за период с 2018 по 2025 год.

За это время в стране реализовано 142 исследовательских проекта, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Кроме того, учёные подготовили более 1900 научных публикаций по этой тематике.

Если ещё несколько лет назад искусственный интеллект рассматривался в основном как отдельная область исследований, то сегодня он всё чаще используется как инструмент для решения самых разных научных задач.

ИИ применяется в медицине, инженерных науках, сельском хозяйстве, лингвистике, а также в социальных и гуманитарных исследованиях. Во многих проектах он выступает не целью исследования, а технологией для анализа данных и поиска решений.

Одним из крупнейших источников финансирования стала Программа фундаментальных и прикладных исследований, в рамках которой поддержано 47 проектов. Ещё 40 проектов реализованы молодыми учёными по программам постдокторских исследований.

Что важно знать: почти треть всех проектов в сфере искусственного интеллекта выполняют молодые исследователи. Это говорит о том, что интерес к ИИ особенно высок среди нового поколения учёных.

Наиболее активно в исследованиях участвуют Латвийский университет, Рижский технический университет и Институт электроники и компьютерных наук. Всего в проектах были задействованы 19 научных учреждений, а также компании и организации государственного и неправительственного сектора.

Одним из наиболее востребованных направлений остаётся машинное обучение. Латвийские исследователи используют его для оценки состояния почвы, анализа медицинских данных и разработки новых материалов.

Среди практических разработок — системы автоматической оценки биологического состояния почвы, решения для совершенствования диагностики синдрома хронической усталости и технологии создания более энергоэффективных композиционных материалов.

Одновременно растёт и научная активность в этой сфере. Если в 2016 году публикации по тематике искусственного интеллекта составляли около 2,5% всех научных работ латвийских исследователей, то к 2025 году их доля приблизилась к 9%.

Почти половина таких публикаций подготовлена в международном сотрудничестве. Как отмечают авторы обзора, это способствует более высокой цитируемости исследований и повышает их влияние в мировой научной среде.

Таким образом, искусственный интеллект постепенно становится не только отдельным направлением исследований, но и важным инструментом развития латвийской науки в самых разных областях.