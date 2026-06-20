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В 2028 году американцы полетят на Титан - спутник Сатурна, там будут добывать гелий 0 18

Техно
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: У Титана плотная атмосфера, которая могла бы защитить нас от космической радиации.

Небесное тело обладает размерами планеты и богатой органикой.

Крупнейший спутник Сатурна может стать главным опорным пунктом землян за пределами нашей планеты. К такому выводу пришли специалисты из трёх американских учреждений – Центра космических полётов имени Годдарда (НАСА), Вустерского политехнического института и университета Флориды. Результаты их работы опубликованы в журнале Acta Astronautica.

Этот объект уникален во всей известной нам Вселенной: он единственный, помимо Земли, обладает плотной азотной атмосферой и круговоротом метана, напоминающим гидрологический цикл нашей планеты. Богатая органика и пребиотическая среда уже давно привлекли астробиологов – именно поэтому НАСА готовит миссию Dragonfly («Стрекоза»), старт которой намечен не ранее июля 2028 года.

Хотя Титан находится далеко от Земли, и для его достижения потребуются ядерные двигатели, его преимущества перевешивают логистические сложности. По словам ведущего автора Конора А. Никсона, аналогов этому миру просто не существует: это единственное место за пределами Земли, где углеводороды присутствуют одновременно в атмосфере и на поверхности.

Около 5% атмосферного состава приходится на метан, а на поверхности обнаружены более тяжёлые соединения – пропан, бутан, керосин и бензин. Кроме того, почти половина массы спутника состоит из воды: она встречается в виде льда на поверхности, а под ней скрываются жидкие слои, сохраняемые в жидком состоянии благодаря аммиаку и солям.

Такое изобилие делает Титан идеальным местом для организации дозаправочных станций и постоянных поселений. Он также может служить стартовой площадкой для изучения других спутников Сатурна – например, Энцелада и Мимаса. В более отдалённой перспективе он станет перевалочным пунктом для экспедиций во внешние области Солнечной системы и источником ценных материалов, в том числе гелия-3, который можно добывать из атмосферы газового гиганта.

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#NASA #космос
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