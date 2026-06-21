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Google приглашает совершить виртуальный облет Земли 0 106

Техно
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Симулятор воссоздает реальность.

Пользователи могут управлять воздушным судном, исследуя трехмерные модели городов.

Google расширила возможности своего картографического сервиса с помощью авиасимулятора, передает Mustafin Magazine.

В браузерную версию Google Earth интегрировали экспериментальный инструмент под названием “Имитация полета”. С его помощью пользователи могут управлять воздушным судном, исследуя трехмерные модели городов и спутниковые снимки планеты с высоты.

Для активации режима необходимо открыть сервис в браузере, перейти во вкладку исследовательской панели вверху экрана, открыть меню инструментов и выбрать пункт симуляции. Управление самолетом осуществляется с помощью клавиатуры и мыши: прокрутка колесика регулирует тягу двигателя, а стрелки отвечают за повороты, набор и снижение высоты.

Разработчики подчеркивают, что проект находится на стадии предварительного тестирования и использует упрощенную физическую модель, ориентированную на изучение карты, а не на профессиональное обучение пилотов.

Детализированные спутниковые изображения и трехмерные объекты подгружаются из сети в реальном времени, при высокой скорости перемещения или слабом интернет–соединении возможны задержки в отображении текстур. В случае столкновения с землей симуляция автоматически останавливается, после чего воздушное судно можно вернуть на безопасную высоту кнопкой перезапуска.

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#технологии #google #компьютерные игры
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