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Умные тележки с ИИ начали следить за покупателями и подсказывать, что купить 0 86

Техно
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Умные тележки с ИИ начали следить за покупателями и подсказывать, что купить

Американская компания Instacart расширяет использование умных тележек Caper Cart, которые с помощью искусственного интеллекта анализируют покупки клиентов, отслеживают их перемещение по магазину и предлагают персонализированную рекламу прямо во время шопинга.

Компания Instacart совместно с сетью супермаркетов Weis Markets начала внедрять умные тележки Caper Cart в магазинах штата Пенсильвания. Новая технология позволяет автоматически учитывать выбранные товары и одновременно анализировать покупательское поведение в режиме реального времени.

Тележки оснащены несколькими камерами, цифровыми весами, сенсорным экраном и системой навигации внутри магазина. Разработчики называют этот проект частью концепции «физического искусственного интеллекта» для розничной торговли.

Во время покупок система отслеживает, какие товары уже находятся в корзине и возле каких полок находится покупатель. На встроенном экране появляются персональные рекомендации, скидочные купоны, рекламные предложения и напоминания о товарах, которые могут заинтересовать клиента.

Одной из функций стала система «Got everything you need?» («Вы ничего не забыли?»), которая предлагает сопутствующие товары на основе уже сделанных покупок. По данным Instacart, такие подсказки позволили увеличить средний чек почти на 1%.

Кроме того, тележки интегрированы с программой лояльности Weis Rewards и функцией Buy It Again, которая напоминает покупателям о товарах, приобретенных ранее.

В компании отмечают, что за последние годы число внедрений Caper Cart выросло более чем втрое. Искусственный интеллект в системе обучается на базе более чем 1,6 миллиарда онлайн-заказов и данных, накопленных Instacart за десять лет работы на рынке доставки продуктов.

Подобные технологии сейчас изучают и другие крупные американские торговые сети, разрабатывая собственные варианты интеллектуальных тележек и цифровых помощников для покупателей.

Умные тележки постепенно превращают обычный поход в супермаркет в персонализированный цифровой опыт. Однако вместе с удобством растут и вопросы конфиденциальности: магазины получают все больше данных о поведении покупателей и новые возможности влиять на их решения непосредственно в момент выбора товаров.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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