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В Гонконге откроют магазин без продавцов: покупателей будет обслуживать гуманоидный робот 0 18

Техно
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В круглосуточном магазине все операции будет выполнять гуманоидный робот.

Фото-Galbot

В Гонконге готовятся запустить необычный торговый объект — круглосуточный магазин, в котором все операции будет выполнять гуманоидный робот. Проект станет первым подобным экспериментом в городе и может показать, насколько близка розничная торговля будущего.

На набережной района Хунг Хом вскоре откроется магазин нового формата, полностью управляемый роботом. Торговая точка будет работать 24 часа в сутки и разместится в компактном мобильном павильоне.

Главным сотрудником магазина станет гуманоидный робот Xiao Gai, разработанный китайской компанией Galbot. По словам создателей, робот способен самостоятельно пополнять полки, подбирать товары для покупателей и проводить расчеты на кассе без участия человека.

Рост робота составляет около 1,68 метра, а размах рук достигает 1,8 метра. Такие параметры позволяют ему свободно перемещаться в ограниченном пространстве магазина и выполнять большинство стандартных операций с товарами.

Работой Xiao Gai управляет система искусственного интеллекта, которая отвечает не только за выполнение задач, но и за общение с посетителями. Робот сможет поддерживать простые разговоры и переключаться между несколькими языками, обслуживая как местных жителей, так и туристов.

В ассортименте магазина будут представлены закуски, напитки, товары первой необходимости и безрецептурные лекарственные средства.

Инициаторы проекта, среди которых Hong Kong Investment Corporation, рассматривают новую торговую точку как демонстрацию возможностей искусственного интеллекта в повседневной городской среде. По их мнению, технологии постепенно переходят из категории экспериментов в полноценные сервисы для населения.

В компании Galbot считают, что необычный формат способен увеличить поток посетителей района примерно на 40%. В дальнейшем разработчики планируют открыть до ста аналогичных роботизированных магазинов в десяти городах.

Проект отражает глобальную тенденцию к автоматизации сферы услуг. Подобные решения уже тестируются в различных странах мира. Например, в аэропорту Ханэда в Токио проходят испытания роботизированных систем обработки багажа, а в ряде государств автономные устройства постепенно берут на себя часть обязанностей персонала.

В то же время специалисты напоминают, что технология пока остается экспериментальной. В прошлом уже фиксировались случаи сбоев в работе сервисных роботов и ошибок автономных систем искусственного интеллекта, что вызывает вопросы о надежности полностью автоматизированных сервисов.

Открытие магазина с гуманоидным роботом станет одним из самых заметных экспериментов в сфере розничной торговли последних лет. Если проект окажется успешным, подобные торговые точки могут стать привычной частью городской инфраструктуры, хотя вопрос надежности и безопасности таких систем пока остается открытым.

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#искусственный интеллект #роботизация #технологии #Гонконг #розничная торговля
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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