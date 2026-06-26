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Датский дрон спасет 80% утопающих 0 69

Техно
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агрегат вышел на стадию финальных испытаний.

Специально разработанные алгоритмы анализируют метеообстановку, наличие течений и время с момента падения.

Команда ученых Технического университета Дании под руководством Димостениса Ангелиса разрабатывает автономный беспилотник для поиска людей, оказавшихся за бортом, и помощи в их спасении. Цель — сократить время между падением человека за борт и началом спасательной операции.

Вес беспилотника — около 25 кг, диаметр — 2,4 м, грузоподъемность — 20 кг, время нахождения в воздухе — около получаса, площадь обследуемой территории — около одного квадратного километра. На дроне установлено три типа камер — RGB, инфракрасная и тепловизионная.

Как это работает. После получения сигнала о падении человека за борт БПЛА автоматически взлетает с корабля и направляется в зону бедствия. Специально разработанные алгоритмы анализируют метеообстановку, наличие течений и время с момента падения, что позволяет выяснить наиболее вероятное местонахождения терпящего бедствие.

После обнаружения с беспилотника производится сброс спасательного жилета, оснащенного GPS-приемником. С его помощью пострадавший сможет продержаться на воде от 30 минут до трех часов, что облегчает дальнейший поиск и кратно увеличивает шансы на спасение.

Главный итог: испытания показывают, что такой БПЛА может быть эффективен при поиске и спасении с воздуха, особенно в условиях плохой видимости. По данным DTU, результаты указывают на то, что дрон-спасатель сможет обнаруживать более 80 % людей, оказавшихся в бедственном положении.

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#авиация #наука #технологии #дроны
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