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Лунные колонисты будут использовать плазму вместо воды 0 37

Техно
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: На естественном спутнике Земли потребуется соблюдать чистоту.

Высоковольтный разряд ионизирует смесь гелия, воздуха и водяного пара.

Команда под руководством Гейба Сюя из Университета Алабамы в Хантсвилле совместно с микробиологом НАСА Челси Кассилли разработала технологию обеззараживания тканевых материалов в космосе. Сейчас на МКС используют условно одноразовую одежду: космонавты выбрасывают ее, когда она окончательно перепачкается. Для будущих колоний на Луне этот метод не подойдет, и лишней воды для стирки белья там тоже не будет. Поэтому нужно что-то иное.

Для поддержания чистоты нужны два компонента. Во-первых, удаление мусора и пыли, что можно сделать при помощи пылесоса. Во-вторых, обеззараживание одежды, то есть уничтожение микробов. Еще есть проблема выведения пятен, но в условиях колонизации Луны будет не до красоты одежды, главное — минимизировать риски для здоровья селенавтов.

В основе новой технологии космической стирки лежит генератор холодной плазмы — ионизированного газа комнатной температуры, который не повреждает ткань и безвреден для кожи – им можно обрабатывать самих космонавтов. Высоковольтный разряд ионизирует смесь гелия, воздуха и водяного пара, благодаря чему в точке контакта образуются активные кислородсодержащие частицы. Они могут проникать глубоко внутрь ткани и смертельны для микробов.

Эффективность «плазменной стирки» пока что оставляет желать лучшего. Она снижает концентрацию микробов втрое лучше химических салфеток для чистки одежды на МКС, но не уничтожает их полностью. Также пока что недоступна обработка обширных площадей — плазма воздействует на ткань точечно, что затрудняет ее практическое применение. Однако начало положено – теперь авторы изобретения планируют создать компактные универсальные стерилизаторы для космоса.

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#медицина #наука #луна #технологии #стирка #исследования
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