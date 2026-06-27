В КНР представлен план масштабного перехода к новому этапу развития рынка коммерческого транспорта: к 2030 году 40% новых тяжелых грузовиков (весом свыше 12 тонн) в стране должны составлять машины на новых источниках энергии (NEV). При этом их долю в общем парке большегрузной техники намечено довести до 20%, что соответствует примерно 1,6 млн единиц.

Отдельные цели определены для коротких региональных грузовых маршрутов с высокой транспортной интенсивностью (например, в рамках агломерации Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй), которые планируется переводить на новые виды топлива еще активнее — количество грузовых NEV-моделей на них предполагается нарастить до 80%.

Новый план предусматривает не только обновление автопарка, но и развитие инфраструктуры. К 2030 году намечено построить около 3000 зарядных и аккумуляторных станций в рамках концепции создания т.н. «низкоуглеродных магистралей» — транспортных коридоров с пониженным уровнем вредных выбросов протяженностью 30 тыс. км.

По данным отраслевых источников, уже в 2025 году в КНР на электрические модели приходилась почти треть продаж новых тяжелых грузовиков. Росту сегмента способствуют государственные субсидии, программы замены старой техники на новую, динамичное расширение зарядной инфраструктуры и серьезные успехи китайских производителей аккумуляторов.

Рынок электрических грузовиков в Китае развивается стремительными темпами, занимая около четверти от общего объема продаж.

Направления делятся на тяжелые коммерческие электромобили (тягачи) и городские малотоннажные грузовики.

Ведущие бренды и модели электрогрузовиков

Farizon Auto (бренд от Geely): Farizon Homtruck - футуристичный электрический тягач для дальних перевозок, работающий на заменяемых батареях. Farizon V6E/Super Van - одни из самых продаваемых электрических фургонов для городской логистики и доставки «последней мили».

XCMG и SANY. Строительные и тяжелые электрические самосвалы. Являются абсолютными лидерами в сегменте нулевых выбросов на коротких маршрутах и карьерах.

BYD. BYD T3 - популярный компактный электрический развозной фургон. Электрические тягачи BYD также активно применяются в сфере муниципальных и портовых перевозок.

FAW (Jiefang). Jiefang J6P EV - электрическая версия легендарного грузовика, адаптированная для логистических компаний.

Shacman (Shaanxi Auto). Shacman E-series - мощные электрические тягачи и самосвалы, которые лидируют как на внутреннем рынке, так и по экспорту.

Dongfeng. Dongfeng EV45/EV35 - универсальные среднетоннажные электрические грузовики, часто используемые службами доставки и коммерческими автопарками.