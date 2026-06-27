Марсоход NASA Perseverance обнаружил в марсианских породах сложные органические соединения углерода, что стало еще одной важной находкой в поисках следов древней жизни на Красной планете, пишет Interesting Engineering.

Речь идет о том, что исследователи идентифицировали крупные углеродсодержащие молекулы в двух образцах илистой породы, собранных в кратере Езеро - регионе, где, как считается, миллиарды лет назад существовало озеро.

Ученые называют это одним из самых убедительных свидетельств наличия органического материала, когда-либо обнаруженных в этом кратере. Именно поэтому NASA выбрало Езеро местом посадки ровера: ученые предполагали, что здесь могли сохраниться признаки пригодной для жизни среды в далеком прошлом.

В то же время исследователи подчеркивают, что новое открытие не является доказательством существования жизни на Марсе. Однако наличие сложных углеродных соединений в осадочных породах значительно усиливает аргументы в пользу дальнейших исследований.

Марсианские породы, богатые углеродом

Команда учёных под руководством Эшли Мерфи из Института планетарных наук проанализировала данные, полученные с помощью прибора SHERLOC, установленного на борту Perseverance. Как поясняется, этот прибор использует лазерную спектроскопию для определения химического состава и минералов в горных породах.

SHERLOC создал подробные карты органических веществ в илистых породах и обнаружил сотни сигналов, связанных с высоким содержанием углерода.

По словам Мерфи, особый интерес для ученых представляет макромолекулярный углерод - на Земле подобные соединения часто встречаются в очень древних породах и способны сохранять следы древней микробной активности.

Исследовательница отметила, что если на раннем Марсе существовали условия, схожие с теми, что были на молодой Земле, то в его древних породах также можно ожидать наличие подобных органических соединений.

Обнаружение таких веществ помогает установить, существовали ли за пределами Земли ингредиенты и условия, необходимые для зарождения жизни. На Марсе углеродсодержащий материал обнаружен в илистых породах района Брайт-Энджел, который связан с древним руслом реки Неретва-Валлис. Когда-то эта река несла воду именно к кратеру Езеро.

Связь с предыдущим открытием

Новая находка появилась менее чем через год после того, как Perseverance исследовал камень под названием Cheyava Falls. Ученые назвали его одним из самых интересных образцов, когда-либо собранных на Марсе.

Внутри осадочной породы исследователи обнаружили необычные структуры, получившие неофициальное название "леопардовые пятна". Подобные образования могут возникать в результате различных геологических процессов.

Некоторые из них требуют экстремально высоких температур или очень кислой среды. Однако ученые не считают, что такие условия существовали в месте образования этой породы. В то же время подобные структуры могут образовываться и в результате биологической активности, что делает образец особенно перспективным для дальнейших исследований.

Хотя происхождение этих образований пока остается неизвестным, многие исследователи считают Cheyava Falls одним из самых вероятных кандидатов на роль потенциального биосигнатурного образца среди всех, найденных на Марсе.

Обнаружение большого количества органического углерода в соседних породах только усиливает научную ценность этого региона.

Признаки более широкого распространения органики

Это открытие может свидетельствовать о том, что органические соединения были распространены на значительно большей территории древнего Марса.

По словам исследователей, Perseverance впервые зафиксировал макромолекулярный углерод непосредственно на естественной поверхности марсианской породы. Кроме того, это первый случай обнаружения такого типа углерода в илистых породах за пределами кратера Гейл, который продолжает исследовать другой марсоход NASA - Curiosity.

Заместитель главного исследователя миссии SHERLOC Кайл Акерт из Лаборатории реактивного движения NASA отметил, что открытие может свидетельствовать о широком распространении органических соединений на Марсе миллиарды лет назад.

В конечном итоге ученые надеются доставить марсианские образцы на Землю для детального лабораторного анализа. Такие исследования помогут выяснить, возникли ли обнаруженные углеродные соединения в результате обычных геологических процессов или же они все же сохраняют следы гораздо более интересной главы в истории Марса - возможного существования жизни.