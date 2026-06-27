Астрономы из Великобритании выявили за пределами Солнечной системы пару гигантских планет размером с Юпитер. Они вращаются вокруг звезды TOI-791, а называются TOI-791 b и TOI-791 c. Несмотря на величину, небесные тела обладают максимально низкой плотностью из всех обнаруженных, отмечается в исследовании, опубликованном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые использовали метод вариации времени транзита (Transit Timing Variation, TTV), через который анализируются изменения во времени прохождения планеты перед диском звезды. С его помощью исследователям удалось вычислить массу небесных тел. TOI-791 b почти такого же размера, как Юпитер, но его вес составляет всего 3% от массы планеты, а более крупная TOI-791 — лишь 5,9 %.

«Плотность чрезвычайно мала и сравнима с плотностью газовых гигантов из системы Kepler-51. Полученные в этой работе ограничения по массе и верхние пределы массы являются достоверными для имеющегося набора данных», — отмечается в результатах исследования.

Суперпаффами (super-puff дословно можно перевести как «сверхпухлый» или «раздутый»), или неплотными газовыми гигантами обозначают небесные тела с огромными размерами и очень разреженной структурой. Измерения у звезды TOI-791 проводились при помощи спутника NASA для исследования транзитных экзопланет в ходе миссии (Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS).

По информации американского космического агентства, небесные тела находятся примерно в 1 113 световых годах от Земли, а их плотность «сравнима с сахарной ватой». На данный момент науке известно лишь несколько таких планет, и еще реже можно встретить два подобных космических объекта, находящихся в рамках одной звездной системы, отмечает ведущий автор исследования Джордж Дансфилд с факультета физики Оксфордского университета.

Низкая плотность делает такие космические объекты интересными для изучения формирования и эволюции планетных систем в целом, дополняет ученый. Схожей позиции придерживается и Джон Дженкинс, научный руководитель Центра обработки научных данных в Исследовательском центре Эймса в Кремниевой долине в Калифорнии.

«Главная причина, по которой эти планеты так интересны для изучения, заключается в том, что мы вообще не ожидали их обнаружить. Они представляют собой загадку, которую нам предстоит разгадать, чтобы понять, как формируются планеты-гиганты, такие как Юпитер и суперпаффы», — подчеркивает Дженкинс.

Исследователи отмечают, что теоретические модели, описывающие формирование и последующую миграцию небесных тел, предсказывают разные результаты в отношении массы планет и их эксцентриситета, то есть, показателя того, насколько их орбита похожа на идеальный круг или вытянутый овал. Все это позволяет изучать происхождение космических объектов.

Появление таких небесных тел в космосе является «относительно редким результатом процесса формирования планет», подчеркивают ученые. Ключевые вопросы о природе и создании этой подгруппы суперпаффов остаются без ответа, в связи с чем необходимы дальнейшие исследования.