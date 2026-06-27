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Плазменный щит в космосе способен укрыть Землю от геомагнитных бурь 1 55

Техно
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Электромагнитные вихри влияют на людей и технику.

Необходимо запустить 6 тяжелых ракет с химическими элементами.

Группа ученых из Бостонского университета предложила человечеству обсудить затраты на проект StormWall – специальный щит из плазмы, который должен встать на пути потоков энергии от Солнца, когда произойдет очередная геомагнитная буря. Точнее, «супербуря», примером которой является событие Кэррингтона 1859 года. По расчетам подобные явления должны происходить примерно раз в столетие, так что уже налицо «отставание от графика», а потому вероятность нового удара растет с каждым годом.

Все упирается в деньги. Так, в 2024 году мощная солнечная буря нарушила работу GPS-систем, используемых для точного управления тракторами. Фермеры США тогда разом потеряли $500 млн. Но еще раньше, в 2021 году, IT-ученый из Калифорнийского университета в Ирвайне Сангита Абду Джиоти рассчитала, что геомагнитная супербуря создаст ущерб в размере $7 млрд в день. И это только для США, а в масштабах планеты потери достигнут $2,4 трлн. А так как уязвимой для таких ударов инфраструктуры становится все больше, человечество уже не может позволить себе «перетерпеть» – нужно искать способы защиты от активности Солнца.

Проект StormWall предполагает запуск к границе магнитного поля планеты от шести специальных космических танкеров с щелочными химическими элементами, такими как барий или литий. Под воздействием солнечного излучения они будут терять электроны, что приведет к образованию облака плазмы. Большая часть энергии геомагнитной бури будет потрачена на создание этого плазменного щита – нужно только правильно рассчитать, как распылить вещество на пути излучения.

Главная сложность в том, что такой щит недолговечен, магнитосфера рассеет вещество уже через 6 часов. Это в прямом смысле одноразовое средство, причем очень дорогое, так как потребуется одновременно запустить сразу шесть огромных ракет для вывода в космос очень тяжелого груза. Их придется подготовить заранее, после чего они могут десятилетиями стоять на дежурстве в ожидании той самой геомагнитной супербури. Все это сулит колоссальные затраты, поэтому проект и вынесен на обсуждение.

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#космос #наука #технологии #проекты #катаклизмы
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