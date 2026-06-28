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Феноменальные возможности Nokia 3210 вновь открыл энтузиаст кнопки 0 76

Техно
Дата публикации: 28.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агрегат, оставшийся символом эпохи.

Самой сложной частью проекта было создание программного обеспечения "с нуля".

Вместо покупки нового телефона, имитирующего классические "кнопочники", вы можете восстановить оригинальный с обновленной начинкой. К такому выводу пришел энтузиаст с Reddit, который создает новую материнскую плату для культовой модели Nokia 3210 1999 года.

Благодаря такой модернизации устройство сохранит оригинальные кнопки, корпус и монохромный экран, но при этом внутри появится поддержка современных технологий, включая связь 4G и совместимость с актуальными батареями, пишет GRY-Online.

Nokia 3210 считается одним из самых узнаваемых мобильных телефонов в истории. В свое время он был мечтой как взрослых, так и и детей и стал символом эпохи, когда телефоны использовались в основном для звонков, сообщений и простых игр вроде "Змейки".

Однако со временем старые кнопочные телефоны столкнулись с проблемой – мобильные сети предыдущих поколений постепенно отключаются, из-за чего многие легендарные модели становятся практически бесполезными. Новый проект призван решить эту проблему.

Пользователь Reddit под ником briskspirit показал разработку собственной материнской платы для Nokia 3210. Ее ключевая особенность заключается в полной совместимости с оригинальным корпусом телефона, что выгодно отличает разработку от Nokia 3210 4G 2024, который внешне совсем не походил на оригинал. Самой сложной частью проекта является создание программного обеспечения "с нуля". Энтузиаст начал пошагово воспроизводить оригинальный шрифт, раскладку меню и даже знаменитую игру Змейку. В результате телефон будет выглядеть так, будто он остался в 1999 году, но его внутренняя часть будет соответствовать современным требованиям.

Новая материнская плата получит модуль 4G, который позволит использовать телефон с актуальными мобильными сетями. В то же время вместо старых NiMH-аккумуляторов планируется установка стандартной литий-ионной батарейки, которую будет проще найти и заменить.

Проект пока еще находится в разработке, но автор обещает показать процесс создания и готовый результат на видео. Многие уверены, что рекорд по продажам мобильных телефонов принадлежит Apple, но на самом деле это не так. Несмотря на доминирование iPhone в последние годы, абсолютным рекордсменом по продажам является кнопочная модель начала 2000-х.

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#технологии #ретро #новости #телефоны
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