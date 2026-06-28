Дискуссия о дальнейшей судьбе автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на фоне необходимости мер противодействия изменениям климата вызвала большие споры между странами ЕС. Однако, против отказа от "традиционных" авто выступают только четыре страны. Латвии среди них нет, пишет Otkrito.lv.

Как сообщают европейские СМИ, среди стран ЕС есть активное "блокирующее меньшинство" стран, которые выступают против идеи Еврокомиссии о запрете продажи новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года.

Среди них – Германия, Италия, Польша и Чехия. Эти страны настаивают на необходимости ослабления требований и на том, что производителям следует дать больше времени для перехода на производство электромобилей и выполнения целей ЕС по выбросам.

Идею перехода на электромобили и соблюдения климатических целей активно отстаивают Франция, Испания и Швеция.

В этих условиях Еврокомиссии очевидно придется продолжать переговоры и искать пространство для компромиссов. Еврокомиссар по климатической политике Вопке Хукстра защищает текущее предложение, указывая на активный рост спроса на электромобили в Европе.