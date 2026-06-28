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Люди младше 50 стареют быстрее предыдущих поколений - исследование 0 136

Техно
Дата публикации: 28.06.2026
Euronews
Изображение к статье: Молодая женщина у окна

Согласно новому исследованию, ускоренное биологическое старение может быть связано с ростом числа случаев раннего рака.

По мере того как заболеваемость раком среди людей младше 50 лет продолжает расти, новые исследования предполагают, что свою роль может играть «ускоренное старение».

На фоне тревожного роста заболеваемости раком среди молодёжи новые исследования показали, что люди младше 50 лет стареют быстрее, чем предыдущие поколения.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine, у родившихся между 1965 и 1974 годами биологический возраст — то есть степень износа организма на клеточном и молекулярном уровне — выше, чем у родившихся в 1950–1954 годах.

Аналогичная картина наблюдалась у участников, родившихся в 1990–1999 годах: их биологический возраст оказался выше, чем у родившихся в 1965–1969 годах.

«Наши данные показывают, что у части молодых взрослых эти биологические изменения могут наступать раньше, чем мы ожидали, и что это может быть связано с ростом заболеваемости раком среди молодых поколений», — заявила Инь Цао, доцент кафедры хирургии и медицины Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и соавтор исследования, в комментарии изданию Oncology Central.

Хотя рак традиционно считают болезнью пожилых, за последние три десятилетия число случаев раннего начала заболевания неуклонно растёт.

Согласно докладу British Medical Journal (BMJ) с 1990 года число впервые диагностированных случаев рака у людей младше 50 лет в мире увеличилось на 79 %.

Показатели заболеваемости раком среди детей также резко выросли: по оценкам Европейской информационной системы по раку (источник на английском языке) (ECIS), в 2022 году в 27 государствах – членах ЕС онкологический диагноз получили около 13 800 детей и подростков.

Причины этого по-прежнему ставят экспертов в тупик; в прежних исследованиях среди возможных причин и факторов риска они называли ультраобработанные продукты, алкоголь, ожирение, курение и воздействие микропластика.

Хотя это исследование не доказывает, что ускоренное биологическое старение напрямую ведёт к росту заболеваемости раком, оно выявляет важную новую корреляцию — ту, что рассматривает организм в целом, а не отдельные клетки.

«Особая значимость этой работы в том, что она выходит за рамки изучения отдельных раковых клеток и учитывает более широкие изменения, происходящие в организме со временем», — отметил Джон Ричес, доцент по иммунометаболизму рака в британском Институте онкологии Бартса, комментируя (источник на английском языке) результаты исследования.

«Полученные данные подтверждают, что такие факторы, как окружающая среда, образ жизни и общее состояние здоровья, могут оказывать долговременное влияние на биологические процессы в организме».

В конечном счёте необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять, что именно ускоряет биологическое старение у молодых людей и как это связано с развитием рака и других хронических заболеваний.

«Теперь нам нужны дополнительные исследования, чтобы точно понять, о чём говорят нам эти показатели», — заявила Джьоти Нангалия, руководитель исследовательской группы британского Института Сэнгера фонда Wellcome, комментируя выводы работы.

«Отражают ли они процессы, которые непосредственно запускают развитие рака, или и эти биологические изменения, и сам рак обусловлены какими-то общими скрытыми факторами?»

«Будет чрезвычайно интересно узнать, помогут ли такие измерения отслеживать изменения состояния здоровья в разных популяциях и поколениях», — добавила Нангалия.

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#молодежь #образ жизни #заболеваемость #рак #здоровье
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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