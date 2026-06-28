Министерство обороны Латвии в ближайшие годы намерено инвестировать около 200 тысяч евро в международный проект по созданию вертолёта нового поколения.

Проект ENGRT II, координируемый компанией Airbus Helicopters, реализуется в рамках "Европейский оборонный фонд". В нём участвуют более 40 компаний из 13 стран Европы.

Цель проекта — к 2030 году разработать архитектуру вертолёта нового поколения с применением новых материалов и революционных аэродинамических решений. Ожидается, что новая машина превзойдёт существующие модели по скорости, дальности полёта и эксплуатационным характеристикам.

Проект рассчитан на 36 месяцев с момента его запуска в декабре 2025 года. Общая стоимость ENGRT II составляет 160,6 млн евро, из которых почти 100 млн евро предоставляет Европейская комиссия.

Оставшиеся 60,6 млн евро должны быть профинансированы странами-участницами пропорционально участию их национальной промышленности в проекте. Такой принцип был закреплён в подписанном в 2024 году письме о намерениях.

Согласно распределению работ в консорциуме, участие латвийской компании Dati Group оценивается примерно в 800 тысяч евро. Из этой суммы 600 тысяч евро выделит Европейская комиссия, а ещё 200 тысяч евро обязалось предоставить Министерство обороны Латвии.