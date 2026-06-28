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Минобороны Латвии вложит 200 тысяч в совместную разработку вертолёта нового поколения 0 63

Техно
Дата публикации: 28.06.2026
LETA
Изображение к статье: вертолет нового поколения

Министерство обороны Латвии в ближайшие годы намерено инвестировать около 200 тысяч евро в международный проект по созданию вертолёта нового поколения.

Проект ENGRT II, координируемый компанией Airbus Helicopters, реализуется в рамках "Европейский оборонный фонд". В нём участвуют более 40 компаний из 13 стран Европы.

Цель проекта — к 2030 году разработать архитектуру вертолёта нового поколения с применением новых материалов и революционных аэродинамических решений. Ожидается, что новая машина превзойдёт существующие модели по скорости, дальности полёта и эксплуатационным характеристикам.

Проект рассчитан на 36 месяцев с момента его запуска в декабре 2025 года. Общая стоимость ENGRT II составляет 160,6 млн евро, из которых почти 100 млн евро предоставляет Европейская комиссия.

Оставшиеся 60,6 млн евро должны быть профинансированы странами-участницами пропорционально участию их национальной промышленности в проекте. Такой принцип был закреплён в подписанном в 2024 году письме о намерениях.

Согласно распределению работ в консорциуме, участие латвийской компании Dati Group оценивается примерно в 800 тысяч евро. Из этой суммы 600 тысяч евро выделит Европейская комиссия, а ещё 200 тысяч евро обязалось предоставить Министерство обороны Латвии.

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#инвестиции #технологии #оборона #национальная безопасность #Европейская комиссия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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