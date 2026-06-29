В связи с произошедшей кибератакой на инфраструктуру «Латвийских государственных лесов» (Latvijas valsts meži) Государственная полиция установила, что не связанное с инцидентом лицо самовольно и без соответствующих полномочий выдавало себя за представителя предприятия, сообщили bb.lv в Гополиции.

В частности, это лицо от имени государственных учреждений без каких-либо полномочий предпринимало действия, включая общение с киберпреступником, обсуждая возможную выплату выкупа за расшифровку данных. Эти действия не были согласованы ни с одним из учреждений, участвующих в устранении последствий инцидента и его расследовании.

В настоящее время Государственная полиция проводит проверку по данному факту в рамках ранее возбужденного уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру «Латвийских государственных лесов». Никто не задержан.

В рамках уголовного процесса все процессуальные и следственные действия могут осуществляться исключительно в порядке, установленном законодательством, и под руководством компетентных органов. Ни одно лицо не имеет права самовольно вмешиваться в ход расследования, выдавать себя за представителя пострадавшей организации или предпринимать какие-либо действия, поскольку это может повлиять на ход расследования, затруднить сбор доказательств или создать иные существенные риски, включая необратимые последствия.

Государственная полиция подчеркивает, что не отказывается от помощи общества, частного сектора или специалистов по кибербезопасности, если в их распоряжении имеется информация, которая может иметь значение для раскрытия или расследования преступления.

Вместе с тем полиция отмечает, что по данному конкретному делу никто не обращался к ней с подобной информацией или предложением о сотрудничестве.

Официальной информации о том, что LVM выплатила выкуп злоумышленникам, нет.