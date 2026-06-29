Автопроизводитель Ford принял решение нанять, повысить в должности или восстановить на работе примерно 350 технических специалистов, чтобы усилить контроль качества на фоне выявленных недостатков в работе систем искусственного интеллекта.

Как сообщили в компании, инженеры участвуют в проверке конструкций, наставничестве молодых сотрудников, а также в улучшении алгоритмов автоматизированного контроля, которые используются для выявления дефектов до выхода автомобилей на рынок.

Вице-президент Ford по разработке автомобильного оборудования Чарльз Пун отметил, что искусственный интеллект оказался полезным инструментом, однако его эффективность напрямую зависит от качества данных и экспертного опыта, заложенного в систему.

По словам руководства, в предыдущие годы компания недостаточно сохраняла знания опытных инженеров, что привело к пробелам в процессах разработки и тестирования. В результате часть специалистов покинула компанию до того, как их опыт был интегрирован в производственные системы.

Операционный директор Ford Кумар Галхотра подчеркнул, что после возвращения специалистов инженеры стали выявлять потенциальные дефекты еще до начала производства, что позволило снизить количество ошибок.

Генеральный директор компании Джим Фарли заявил, что внедрение экспертизы опытных сотрудников уже дало финансовый эффект: сократились расходы на гарантийное обслуживание и отзыв автомобилей, что позволяет экономить сотни миллионов долларов.

Ранее Ford сталкивался с серьезными проблемами качества. В 2025 году компания установила рекорд по количеству отзывов автомобилей, значительно опередив конкурентов. По данным регуляторов США, в 2026 году компания уже демонстрирует улучшение показателей и сокращение числа дефектов.

В компании подчеркивают, что случай стал примером того, что искусственный интеллект не может полностью заменить человеческий опыт, особенно в сложных инженерных процессах.