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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» определил возраст небесного тела в 12 000 000 000 лет 0 21

Техно
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мимо нас пролетел загадочный космический объект.

Земная наука столкнулась с ровесником Вселенной.

Группа астрономов НАСА опубликовала новые сведения о комете 3I/ATLAS – выяснилось, что это был один из самых древних космических объектов, с которыми сталкивалось человечество. Это было понятно уже на этапе измерения скорости и траектории кометы, но теперь ученые уверены – они столкнулись с действительно очень старым куском камня. Ему примерно 12 млрд лет, что очень близко к возрасту самой известной нам Вселенной.

Установление возраста стало побочным результатом анализа химического состава кометы, который измерялся при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб».

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В частности, ученых заинтересовали изотопы водорода и углерода – содержание дейтерия в материи 3I/ATLAS оказалось аномально высоким.

Увы, перепроверить результаты не представляется возможным: гость из глубин космоса двигался через Солнечную систему слишком быстро и у ученых была всего одна возможность произвести замеры.

Такого количества дейтерия, как у 3I/ATLAS, нет не только у объектов в Солнечной системе – его нет и у молодых соседних планетных систем и скоплений межзвездного газа. Это дополнительно указывает на почтенный возраст визитера и признаки его появления.

Тогда вокруг было очень много радиации, но при этом крайне мало металлов – это как раз условия формирования первых крупных космических объектов примерно через миллиард лет после Большого взрыва. Для сравнения, возраст Солнечной системы всего около 4,5 млрд лет, а 3I/ATLAS почти втрое старше нашей планеты.

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#космос #астрономия #комета
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