На фоне экстремальной жары во Франции высота Эйфелева башня временно увеличилась примерно на 10 сантиметров. Об этом сообщил телеканал RTL со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана.

По словам специалиста, башня построена из пудлингового железа, которое при нагревании расширяется, а при понижении температуры вновь сжимается. Поэтому высота сооружения не является постоянной и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий.

Эксперт пояснил, что при изменении температуры воздуха с −10 до +40 °C конструкция становится выше примерно на 10 сантиметров, что соответствует увеличению примерно на два сантиметра при каждом повышении температуры на 10 градусов. Эти изменения настолько малы, что заметить их невооруженным глазом невозможно.

Бертран Лемуан также отметил, что в долгосрочной перспективе изменение климата и учащающиеся периоды экстремальной жары могут повлиять на состояние металлической конструкции. Несмотря на то что срок службы железных элементов оценивается в 800–1000 лет, отдельные детали со временем придется заменять.

В последние дни Франция и ряд других европейских стран столкнулись с аномальной жарой. По данным RTL, с 24 по 27 июня в стране было зарегистрировано около тысячи смертей, связанных с воздействием высоких температур. Наибольшее число таких случаев пришлось на Париж и прилегающие районы.