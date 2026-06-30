Потратившего бюджет Netflix на Dogecoin режиссера отправили в тюрьму. Мемкоин принес ему $27 млн.

Американский режиссер Карл Эрик Ринш, снявший известный фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом в главной роли, приговорен к 2,5 годам тюрьмы по делу о мошенничестве с деньгами Netflix.

По версии следствия, в начале марта 2020 года Netflix перевел компании Ринша дополнительные $11 млн на завершение нового научно-фантастического сериала. Вместо того, чтобы снимать кино, режиссер отправил все деньги на биржи.

За несколько недель он потерял около $6 млн на торговле опционами, после чего перевел более $4 млн на крипто-биржу Kraken и купил на них Dogecoin. После взлета мемкоина в 2021 году он продал монеты почти за $27 млн.

На вырученные деньги Ринш купил пять автомобилей Rolls Royce, Ferrari, часы стоимостью $388 тыс. и другие предметы роскоши. Суд также обязал его выплатить Netflix $11 млн.

Для справки: Dogecoin (DOGE) — это децентрализованная одноранговая криптовалюта с открытым исходным кодом, которая начиналась как шутка, основанная на популярном интернет-меме с собакой породы сиба-ину. Благодаря поддержке криптоэнтузиастов и миллиардера Илона Маска, она стала одним из самых популярных цифровых активов.

Монета была создана в декабре 2013 года программистами Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Они хотели высмеять разрастающийся рынок альткоинов, но проект неожиданно обрел культовый статус и огромное интернет-сообщество.