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Одна манера держать телефон способна рассказать интимные вещи 0 206

Техно
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Искусство правильно держать телефон

То, как человек держит телефон и печатает сообщения, может многое рассказать о его характере, привычках и даже способе принимать решения.

Мы берем смартфон в руки десятки, а то и сотни раз в день. Кто-то уверенно листает экран большим пальцем одной руки, кто-то печатает двумя руками почти с ювелирной точностью, а кто-то нервно тычет в экран указательным пальцем. Со стороны — обычная привычка. Но, как считают психологи, именно такие мелочи способны выдать особенности характера куда быстрее, чем психологические тесты.

Клинический психолог, педагог Антон Коровин объяснил, что поведение человека в цифровом пространстве нередко отражает его привычный способ взаимодействия с миром. По словам специалиста, манера пользоваться телефоном может стать своеобразным бытовым тестом личности — пусть и не научным в строгом смысле слова.

Одной рукой и большим пальцем: независимый стратег

Этот способ выбирают сильные и самодостаточные личности, привыкшие рассчитывать только на себя.

«Если одной рукой, большим пальцем управляете экраном, скорее всего, это независимый стратег, — рассказал клинический психолог Антон Коровин. — Вы уверены в себе, привыкли полагаться только на свои силы и быстро принимать решения».

Такие люди со стороны иногда кажутся инфантильными, но их главное преимущество раскрывается в экстремальных условиях. Психолог подчеркивает, что в стрессовых ситуациях они всегда сохраняют хладнокровие.

Двумя руками и большими пальцами: тонкий дипломат

Такой алгоритм свойственен людям, которые органически избегают конфликтов и стремятся к гармонии во всем. «Двумя руками, печатаете большими пальцами — скорее всего, тип личности дипломата», — объясняет эксперт. По словам психолога, такие пользователи превыше всего ценят жизненную стабильность и комфорт. Прежде чем сделать важный шаг, они демонстрируют выраженную склонность все тщательно взвешивать. Одной рукой и указательным пальцем: креативный импульс

Характерный «тычок» в экран выдает натуру творческую, легкую на подъем и очень эмоциональную.

«Одной рукой, но водите по экрану указательным пальцем, печатаете так называемым тычком — креативный импульс, — констатирует Коровин. — Вы — творческая личность, действующая на эмоциях и вдохновении».

Эти люди ненавидят рутину и могут мгновенно переключаться между задачами. Но есть и минус: из-за импульсивности они часто забывают о важных мелочах, что постоянно их отвлекает.

Горизонтально обеими руками: многозадачный стратег

Широкий хват девайса говорит о масштабном мышлении и лидерских качествах, даже если человек в этот момент не занят игрой.

«Держите телефон горизонтально обеими руками — многозадачный стратег, — отмечает психолог. — Вы привыкли видеть картину целиком, можете хорошо планировать и часто играете, скажем так, роль генератора идей в коллективе».

За нижнюю часть без касания экрана: консерватор-наблюдатель

Самый редкий и осторожный жест выдает скрытного, невероятно принципиального человека. «Держите телефон за нижнюю часть, не касаясь экрана пальцами, — консерватор-наблюдатель, — заявляет специалист. — Возможно, вы предпочитаете проверенные методы и действуете по правилам, цените качество и эстетику».

Такие люди умеют внимательно слушать собеседника. Но вступать с ними в полемику бесполезно: в спорах они редко уступают, если уверены в своей правоте.

Впрочем, искать в этих жестах непреложные медицинские диагнозы точно не стоит. «Безусловно, данный тест — это просто как повод задуматься о своих привычках, — резюмирует Антон Коровин. — Поэтому не воспринимайте это как строгую истину».

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#технологии #эмоции #характер #привычки #поведение #телефоны #психология
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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