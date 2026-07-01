NASA объявило о новых беспилотных миссиях, которые станут частью подготовки к строительству постоянной базы на Луне. Агентство заключило контракты с тремя американскими компаниями, а общая стоимость новых проектов приблизится к 600 млн долларов.

Три американские компании получили от NASA контракты на доставку грузов и научного оборудования на поверхность Луны. Новые миссии дополняют проекты, представленные в мае, и являются частью долгосрочной программы по созданию инфраструктуры, необходимой для будущих пилотируемых экспедиций.

Общая стоимость контрактов составляет почти 600 млн долларов США. Предполагается, что роботизированные аппараты будут перевозить оборудование, которое в дальнейшем поможет людям работать на поверхности Луны.

Фактически NASA уже переходит от подготовки отдельных экспедиций к созданию постоянной инфраструктуры. В будущем она должна включать транспортные средства, энергетические системы и жилые модули для астронавтов.

При этом реализация программы остается непростой. Одним из наиболее серьезных препятствий стал весенний взрыв ракеты New Glenn, разработанной компанией Blue Origin. В NASA признают, что этот инцидент может повлиять на график лунной программы.

Однако в агентстве рассчитывают избежать серьезных задержек. Руководитель программы создания лунной базы Карлос Гарсия-Галан сообщил, что NASA продолжает тесно сотрудничать с Blue Origin и одновременно рассматривает альтернативные способы доставки оборудования на Луну, если первоначальный график окажется невыполнимым.

В марте NASA пересмотрело свои приоритеты. После нескольких лет работы над окололунной станцией Gateway агентство объявило, что основной акцент теперь будет сделан на строительстве базы непосредственно на поверхности Луны.

Для этого проекта уже предусмотрено финансирование в размере 20 млрд долларов. Базу планируют разместить в районе южного полюса Луны, где обнаружены запасы водяного льда. Именно наличие льда делает этот регион одним из наиболее перспективных для длительного пребывания человека.

Строительство базы ранее планировалось начать в 2029 году, однако в NASA признают, что столь масштабный проект пока остается во многом неопределенным.

Несмотря на это, подготовка уже идет. Агентство разрабатывает концепцию, предусматривающую использование луноходов, автоматических аппаратов и другой техники для изучения поверхности, строительства энергетической инфраструктуры и размещения герметичных жилых модулей. Кроме того, NASA рассматривает возможность адаптации одного из существующих марсоходов для работы в будущих лунных миссиях.

Таким образом, новые контракты стали очередным шагом к долгосрочной цели NASA — созданию постоянной базы на Луне, которая должна обеспечить возможность регулярного присутствия человека на спутнике Земли.