В начале лета температура поверхности мирового океана вновь достигла рекордных значений. По данным европейской климатической службы Copernicus, это может стать началом нового периода климатических рекордов и повысить вероятность экстремальных погодных явлений в ближайшие месяцы.

21 июня европейская служба по изменению климата Copernicus зафиксировала среднюю температуру поверхности мирового океана на уровне 20,86 градуса Цельсия. Морская служба Copernicus, использующая собственную методику обработки данных, получила показатель 21 градус.

Оба значения стали самыми высокими для этой даты за всю историю наблюдений, превысив рекорды, установленные в 2023 и 2024 годах.

Разница между двумя показателями объясняется тем, что службы независимо анализируют информацию, объединяя спутниковые данные с результатами наземных наблюдений.

По словам специалистов Copernicus, новый рекорд не стал неожиданностью. В последние месяцы во многих районах Мирового океана сохранялись аномально высокие температуры, а дополнительное влияние оказывает природное климатическое явление «Эль-Ниньо».

Это означает, что вода в океанах накапливает все больше тепла. Чем теплее поверхность океана, тем больше энергии получает атмосфера, что способствует формированию сильных штормов, интенсивных ливней и повышает риск наводнений.

«Эль-Ниньо» возникает в экваториальной части Тихого океана раз в несколько лет и усиливает последствия глобального потепления, вызванного деятельностью человека. Особенно заметно его влияние проявляется в Южном полушарии, тогда как для Европы оно остается менее выраженным.

Директор службы Copernicus Карло Буонтемпо считает, что нынешняя ситуация может стать началом нового этапа климатических изменений.

По его словам, сочетание рекордно теплого океана и развивающегося «Эль-Ниньо» увеличивает вероятность того, что в ближайшие месяцы будут установлены новые температурные рекорды как в океанах, так и в атмосфере.

Эксперты обращают внимание, что в прошлом году предыдущие рекорды были зафиксированы уже на фоне ослабевающего «Эль-Ниньо». В этом году природное явление только начинает развиваться, поэтому его влияние на мировую климатическую систему может оказаться более продолжительным.

Новые данные подтверждают, что океаны продолжают нагреваться, а это влияет не только на температуру воды, но и на климатические процессы по всему миру, увеличивая вероятность экстремальной погоды.