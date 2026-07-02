Высшая судебная инстанция Европейского союза отклонила апелляцию Google по делу о нарушении антимонопольных правил. Это решение завершило многолетний судебный спор, а крупнейший штраф в истории Еврокомиссии остался в силе.

Суд Европейского союза отклонил апелляцию компании Google по делу о нарушении антимонопольного законодательства ЕС. Таким образом завершилось судебное разбирательство, которое продолжалось несколько лет.

Спор начался после решения Европейской комиссии, принятого в 2018 году. Тогда регулятор пришел к выводу, что с 2011 года Google использовала операционную систему Android для укрепления своего доминирующего положения на рынке интернет-поиска.

По версии Еврокомиссии, компания устанавливала для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи условия, которые способствовали продвижению собственного поисковика и браузера Chrome.

За это на Google был наложен штраф в размере 4,34 млрд евро.

Позже, в 2022 году, Общий суд Европейского союза частично удовлетворил жалобу компании и по техническим основаниям снизил сумму взыскания до 4,125 млрд евро.

Однако даже после пересмотра эта санкция осталась крупнейшим антимонопольным штрафом, который когда-либо назначала Европейская комиссия.

Google не согласилась с таким решением и обратилась в высшую судебную инстанцию ЕС, утверждая, что выводы Еврокомиссии являются ошибочными и необоснованными.

Теперь Суд ЕС окончательно отклонил апелляцию, поставив точку в этом деле.

Для пользователей Android это решение не меняет работу смартфонов напрямую. Оно прежде всего закрепляет позицию европейских регуляторов, которые добиваются ограничения доминирующего положения крупнейших технологических компаний и усиления конкуренции на цифровом рынке.

Решение суда означает, что многолетний спор между Google и Еврокомиссией завершен, а штраф в размере 4,125 млрд евро остается в силе.