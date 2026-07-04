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Космическое такси: Роскосмос прокатил астронавтов США на три с лишним миллиарда долларов 0 89

Техно
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Союз МС.

Союз МС.

Более 3,6 млрд долларов США было потрачено американцами с 2006 по 2024 год на покупку у «Роскосмоса» мест в кораблях «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), говорится в отчете генерального инспектора NASA. Очет опубликован на сайте агентства.

«В период с 2006 по 2024 год NASA закупило 68 мест на «Союзах» на сумму более 3,6 млрд долларов для доставки астронавтов и астронавтов партнеров на станцию и обратно», – говорится в документе.

С начала эксплуатации станции NASA использовало для доставки астронавтов многоразовый космический корабль Space Shuttle. После его трагической катастрофы и вывода из эксплуатации в 2011 году агентство полагалось исключительно на корабли «Союз».

Около 10 лет единственным местом на Земле откуда человек мог улететь в космос был казахстанский Байконур.

После 2017 года, когда американские компании первоначально планировали начать коммерческие пилотируемые полеты, NASA заключило контракт на 12 дополнительных мест в «Союзах» стоимостью примерно 1 млрд долларов (или в среднем 80 млн долларов за место).

В июле 2022 года в рамках программы МКС «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских многоразовых кораблях Crew Dragon компании SpaceX и американских астронавтов – на российских пилотируемых кораблях «Союз МС».

Кроме США и РФ в настоящее время технологиями пилотируемых космических полетов обладает Китай. Евросоюз не в состоянии самостоятельно запустить европейца в космос.

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#NASA #космос #spacex #технологии #Роскосмос
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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