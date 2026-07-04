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«Хаббл» показал космический «фейерверк»: НАСА опубликовало новое изображение звёздного питомника 0 14

Техно
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Снимок звездообразования LH 95
ФОТО: NASA

Космический телескоп «Хаббл» передал новое впечатляющее изображение области звездообразования LH 95 в соседней с Млечным Путём галактике. Снимок помогает учёным лучше понять, как рождаются и развиваются звёзды.

НАСА опубликовало новое изображение, полученное космическим телескопом «Хаббл». На снимке запечатлена область LH 95 в Большом Магеллановом Облаке — карликовой галактике, которая является спутником Млечного Пути.

На фотографии голубые и белые молодые звёзды ярко выделяются на фоне багрового светящегося облака водорода. В НАСА сравнили этот пейзаж с фейерверком, вспыхнувшим среди клубов дыма.

LH 95 считается одним из крупнейших звёздных питомников Большого Магелланова Облака. Здесь рядом существуют как молодые маломассивные звёзды, так и массивные голубые гиганты.

Именно самые тяжёлые звёзды региона формируют окружающее пространство. Их мощное ультрафиолетовое излучение и звёздный ветер нагревают облака водорода, заставляя газ светиться. Тёмные полосы на снимке — это плотные пылевые облака, которые пока сопротивляются воздействию излучения.

Цвета изображения отражают разные длины волн света, зарегистрированные телескопом. Багровое свечение создаёт излучение водорода-альфа — один из главных индикаторов активного звездообразования.

Благодаря этим наблюдениям астрономы смогли изучить около 2500 молодых звёзд, которые уже почти набрали свою массу, но ещё не начали термоядерные реакции в ядрах. Такие объекты называют звёздами до главной последовательности.

Исследование показало, что молодые звёзды продолжают накапливать вещество из окружающих газопылевых дисков в течение нескольких миллионов лет — дольше, чем предполагалось в некоторых моделях. Это позволяет точнее понять процесс формирования звёзд и эволюцию их протопланетных дисков.

Учёные также обнаружили, что в LH 95 одновременно существуют звёзды разных поколений. Это говорит о том, что звездообразование здесь происходило не в результате одного события, а продолжалось на протяжении длительного времени.

Самая массивная звезда этого региона примерно 60–70 раз тяжелее Солнца** и, по оценкам исследователей, примерно на миллион лет моложе большинства своих соседей. Подобные гиганты живут сравнительно недолго и завершают свою эволюцию мощными взрывами сверхновых.

Астрономы считают LH 95 одной из самых интересных областей для изучения рождения звёзд. Благодаря сравнительно небольшому количеству космической пыли здесь легче наблюдать процессы, которые в подобных районах Млечного Пути часто скрыты от телескопов.

Космический телескоп «Хаббл» работает на орбите уже более трёх десятилетий. Сегодня его наблюдения дополняют данные телескопа «Джеймс Уэбб», а в ближайшие годы к ним присоединится и новый космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман.

Новый снимок «Хаббла» не только впечатляет своей красотой, но и помогает учёным всё точнее понимать, как во Вселенной рождаются новые звёзды.

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#NASA #космос #наука #новости
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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