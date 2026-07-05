В будущем таких насекомых хотят отправлять на Марс, а прямо сейчас они нужны на Земле.

Команда сингапурских исследователей создала инновационный миниатюрный водолазный костюм, который позволяет тараканам дышать под водой до трех часов. По задумке, разработка поможет спасать людей — мадагаскарские шипящие тараканы смогут действовать в затопленных районах.

Профессор Хиротака Сато с коллегами ранее уже продемонстрировали, что тараканами можно управлять дистанционно, установив электроды на их сенсорные органы. Это превратило насекомых в живых дронов для поиска выживших в зонах бедствий. Однако тараканы плохо переносят воду, что ограничивало их применение в затопленных районах.

Исследователи разработали водолазный костюм из смолы, напечатанный на 3D-принтере. В нем нет кислородного баллона. Вместо этого используется смесь перекиси водорода и диоксида марганца, которые вступают в реакцию и выделяют кислород. Костюм подает его в дыхательные отверстия таракана, позволяя ему находиться под водой до трех часов.

Во время испытаний костюм показал отличные результаты: тараканы передвигались под водой со скоростью до 78,4 мм/с — всего на 10 мм меньше их средней скорости на суше. Костюм практически не ограничивает подвижность насекомых.

Тараканов-киборгов уже применяют в реальных поисково-спасательных операциях — например, во время землетрясения в Мьянме весной 2025 года. Однако у ученых есть более амбициозные цели: они мечтают однажды использовать насекомых для исследования поверхности Марса.