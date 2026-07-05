Китайские исследователи провели в Тяньцзине успешные летные испытания беспилотника самолетного типа с крыльями из бамбукового композита. Это достижение открывает новые возможности для производства экологичных и бюджетных авиационных материалов.

По заявлению разработчиков, данный БПЛА на 20% легче аналогов из углеродного волокна, а стоимость его конструкции ниже более чем на 20%. Проект реализован Международным центром бамбука и ротанга совместно с Инновационным институтом Бэйханского университета в Нинбо и Long Bamboo Technology Group.

Технические характеристики аппарата:

Размах крыльев: 2,5 метра

Вес: Около 7 килограммов

Тип взлета и посадки: Вертикальный

Cкорость: Свыше 100 км/ч

Продолжительность полета: Более 1 часа

Новый материал заменяет традиционную углеродную ткань (карбон), производство которой энергозатратно, а утилизация затруднена. Бамбуковый композит стоит примерно в четыре раза дешевле стандартного углеволокна.

Особенности конструкции заключается в том, что доля материала более 25% структуры дрона выполнена из бамбукового композита, обшивка фюзеляжа изготовлена из этого материала впервые в мире для БПЛА такого типа.

Руководитель проекта Цинь Даочунь отметил, что процесс разработки включал серию из более чем 100 экспериментов, основанных на нормах летной годности. Испытания подтвердили высокие показатели прочности, вязкости и устойчивости к внешним воздействиям. Также была оптимизирована вся производственная цепочка: от выбора сырья до изготовления внешней обшивки.

Разработчики рассматривают данный дрон как базу для развития сферы логистики, сельского хозяйства и экологических сервисов.

Потенциальными сферами его применения являются: Профилактика пожаров и мониторинг экосистем, географическая съемка и картографирование, службы доставки грузов, изготовление корпусов малых спутников и легких космических аппаратов.

Эксперты также полагают, что благодаря высокой жесткости и способности гасить вибрации, этот материал может найти применение в производстве деталей для малых спутников и космических аппаратов.

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