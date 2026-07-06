Один из крупнейших научных обзоров, опубликованный в авторитетном медицинском журнале The Lancet, подтвердил высокий уровень безопасности и эффективности мРНК-вакцин. Исследователи проанализировали результаты клинических испытаний, данные о производстве препаратов и опыт применения миллиардов доз по всему миру.

Международная группа ученых из Канады, Великобритании, Гонконга и США представила в журнале The Lancet один из самых масштабных обзоров, посвященных технологии мРНК-вакцин после пандемии COVID-19.

Авторы проанализировали результаты клинических исследований, данные реальной медицинской практики и информацию о производстве препаратов. В основу анализа лег опыт применения миллиардов доз вакцин по всему миру.

Матричные РНК-вакцины работают за счет доставки в клетки короткой молекулы мРНК, содержащей инструкцию для синтеза фрагмента вирусного белка. После этого иммунная система вырабатывает защитный ответ, а сама молекула мРНК быстро разрушается и не сохраняется в организме.

Исследователи отмечают, что накопленные данные подтверждают высокую эффективность этой технологии в профилактике инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Кроме того, мРНК-платформа рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений для создания персонализированных вакцин против онкологических заболеваний, основанных на индивидуальных особенностях опухолей.

В обзоре также отдельно рассматриваются распространенные мифы о мРНК-вакцинах. Авторы подчеркивают, что технология не изменяет ДНК человека, поскольку молекула мРНК не проникает в ядро клетки и не взаимодействует с генетическим материалом.

К преимуществам платформы исследователи относят возможность быстрого создания новых вакцин, масштабируемость производства и способность формировать выраженный иммунный ответ.

Ведущий автор работы, биомедицинский инженер Университета Британской Колумбии Анна Блэкни отметила, что огромный объем накопленных данных позволяет оценивать технологию с высокой степенью достоверности.

При этом ученые не скрывают и известных рисков. В редких случаях после вакцинации могут возникать аллергические реакции, а также миокардит — воспаление сердечной мышцы, которое чаще наблюдалось у молодых мужчин. Авторы отмечают, что подобные осложнения встречаются редко, обычно имеют обратимый характер и требуют медицинского наблюдения.

По мнению исследователей, при оценке безопасности необходимо учитывать соотношение пользы и риска. Вакцинация значительно снижает вероятность тяжелого течения инфекций, госпитализации и смертности, а также помогает защитить людей, которым вакцинация противопоказана по медицинским причинам.

Директор Центра оценки вакцин Детской больницы Британской Колумбии Маниш Садарани подчеркнул, что открытое и прозрачное представление данных о безопасности остается важнейшим условием доверия общества к современным медицинским технологиям.

Авторы обзора пришли к выводу, что мРНК-вакцины являются хорошо изученной медицинской платформой с подтвержденной эффективностью и известным профилем безопасности. Сегодня эту технологию рассматривают не только как средство борьбы с COVID-19, но и как перспективную основу для разработки новых вакцин и методов лечения инфекционных и онкологических заболеваний.