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В Эстонии не могут определиться с советской символикой – то ли уничтожать, то ли сберегать 1 108

Техно
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Таллин

Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии планирует осенью внести в парламент новый законопроект, который должен урегулировать порядок удаления/сохранения советской символики, сообщает ERR.

Министр Лийза-Ли Пакоста заявила, что главным предметом спора остаются здания и другие объекты с советской символикой, которые были возведены для демонстрации власти советского режима.

По её мнению, такие объекты не должны считаться наиболее ценной частью культурного наследия Эстонии и могут быть сняты с государственной охраны.

В то же время часть специалистов выступает за сохранение их охранного статуса, из-за чего вокруг законопроекта продолжаются дискуссии.

Председатель экономической комиссии эстонского парламента Марек Рейнаас сообщил, что между комиссией и Министерством юстиции достигнута договоренность: ведомство подготовит новый законопроект и внесет его в парламент осенью, после чего депутаты приступят к его рассмотрению.

По его словам, часть советской символики уже была демонтирована, однако многие объекты до сих пор находятся под государственной охраной, и именно этот вопрос требует отдельного законодательного решения.

Пакоста также отметила, что подготовка поправок затянулась из-за разногласий с Министерством культуры.

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#история #Эстония #культура #министерство культуры #парламент #министерство юстиции #дискуссии #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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