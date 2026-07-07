Космический телескоп «Евклид» обнаружил 31 древний квазар, включая два самых ранних из известных науке. Эти объекты существовали уже тогда, когда возраст Вселенной составлял всего около 5% от нынешнего, и помогают ученым понять, как появились первые галактики и сверхмассивные черные дыры.

Космический телескоп «Евклид», работающий под руководством Европейского космического агентства (ESA) при участии NASA, обнаружил 31 один из самых древних известных квазаров. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Квазары — это чрезвычайно яркие объекты, возникающие вокруг сверхмассивных черных дыр. Когда огромные объемы газа и пыли стремительно падают в черную дыру, вещество разогревается до миллионов градусов и начинает излучать колоссальное количество энергии, благодаря чему квазары становятся заметны даже на огромных расстояниях.

Обнаружить столь древние квазары крайне сложно. Из-за колоссальной удаленности их свет очень слабый, а сами объекты трудно отличить от обычных звезд.

Среди найденных объектов 12 существовали уже в первые 770 миллионов лет после Большого взрыва. Еще два квазара оказались самыми древними из когда-либо обнаруженных: они сформировались примерно через 670 миллионов лет после рождения Вселенной, когда ее возраст составлял лишь около 5% современного.

Свет от этих объектов шел к Земле около 13 миллиардов лет, поэтому астрономы фактически наблюдают Вселенную такой, какой она была вскоре после своего возникновения.

Исследователи рассчитывают, что изучение этих квазаров поможет лучше понять, как формировались первые галактики и когда появились сверхмассивные черные дыры, существующие сегодня в центрах большинства крупных галактик.

Основная задача миссии «Евклид» — создать подробную карту миллиардов галактик и помочь ученым разобраться в природе темной энергии, которая, как считается, вызывает ускоренное расширение Вселенной.

Полученные данные также будут использоваться при подготовке будущей космической миссии NASA — телескопа имени Нэнси Грейс Роман, который продолжит исследования темной энергии и эволюции Вселенной.

Открытие показывает, что даже спустя почти 14 миллиардов лет после Большого взрыва ученые продолжают находить объекты, способные изменить представления о ранней истории Вселенной.