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Камера будет следить за водителем: в ЕС вступили в силу новые обязательные требования к автомобилям 0 637

Техно
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Семейная поездка с дополненной реальностью
ФОТО: BB.LV/AI

В Европейском союзе вступили в силу новые требования к безопасности автомобилей. Теперь все новые легковые автомобили и фургоны, впервые регистрируемые в ЕС, должны быть оборудованы системой, которая следит за вниманием водителя и предупреждает, если он слишком долго отвлекается от дороги.

С 7 июля в странах Европейского союза начали действовать новые требования к безопасности транспортных средств, предусмотренные регламентом Европейского парламента и Совета ЕС, пишет tv3.lv. Они распространяются на все новые легковые автомобили и фургоны, впервые выводимые на рынок и регистрируемые в Евросоюзе.

Одним из главных нововведений стала обязательная система предупреждения об отвлечении внимания водителя.

Система использует камеру в салоне автомобиля и другие датчики, чтобы определить, следит ли водитель за дорогой. Если взгляд слишком долго остается направленным в сторону, автомобиль предупреждает об этом звуковым, визуальным или вибрационным сигналом — в зависимости от модели и производителя.

Согласно новым требованиям, система автоматически начинает работать при скорости свыше 20 км/ч. Если автомобиль движется со скоростью 50 км/ч и выше, предупреждение должно сработать, если водитель отвлекается от дороги примерно более чем на 3,5 секунды.

По данным Европейской комиссии, невнимательность водителей становится причиной 10–30% дорожно-транспортных происшествий в Европе. Именно поэтому подобные технологии рассматриваются как один из способов снизить число аварий.

Современные системы способны определять не только направление взгляда водителя, но и анализировать движение глаз, частоту моргания и признаки усталости. Они могут распознавать ситуации, когда человек слишком долго смотрит на мобильный телефон, экран мультимедийной системы или другие объекты в салоне.

При этом правила ЕС ограничивают обработку персональных данных. Несмотря на использование камеры, системе запрещено идентифицировать человека по биометрическим признакам. Она может использовать только ту информацию, которая необходима для оценки внимания водителя.

Новые требования не ограничиваются системой контроля внимания. Теперь все новые легковые автомобили и фургоны также должны оснащаться усовершенствованной системой экстренного торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, улучшенными решениями для обзора перед автомобилем, соответствовать новым требованиям к испытаниям изношенных шин и иметь более безопасное остекление, снижающее риск травм при авариях.

При этом новые правила не распространяются на автомобили, которые уже зарегистрированы. Они касаются только новых машин, впервые поступающих на рынок Европейского союза после 7 июля 2026 года.

Таким образом, производители автомобилей продолжают внедрять технологии, которые должны не только повышать комфорт, но и снижать количество аварий, связанных с человеческим фактором.

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#транспорт #безопасность #технологии #водители #автомобили
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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