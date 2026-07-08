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Власти Литвы разрешили поискать в соборе Вильнюса могилу князя Витовта 0 17

Техно
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собор

Литовское правительство утвердило план комплексных исследовательских работ в Вильнюсском соборе, цель которых, в частности, – проверить гипотезы о месте захоронения великого князя Витовта, сообщает LRT.

Витовт Великий (в крещении — Александр; около 1350 — 27 октября 1430) — один из самых знаменитых великих князей литовских (правил в 1392–1430 годах). При его правлении Великое княжество Литовское достигло пика своего территориального расширения и геополитического влияния, раскинувшись от Балтийского до Черного моря.

Впрочем, вернемся в наше время. Рабочая группа правительства ЛР пришла к выводу, что до сих пор, несмотря на значимость Вильнюсского собора для литовской истории и государственности, там не проводилось действительно системных исследований. Специалисты предложили комплексный план такого исследования по ряду направлений.

В частности, планируется составить полную картину того, кто именно из деятелей литовской истории похоронен в соборе.

"Исследование базилики собора будет способствовать научно обоснованному изучению литовской истории. Мы сможем более успешно бороться с дезинформацией, которую распространяют недружественные государства, с искажениями, приуменьшением и фальсификацией истории Литвы", – отметила руководитель группы Ингрида Куткиене.

Кроме того, правительство поручило Министерству культуры создать в пределах собора пантеон выдающихся государственных деятелей Литвы.

Вильнюсский собор на протяжении своей истории много раз подвергался значительным разрушениям из-за пожаров и войн, однако некоторые части здания и захоронения в пределах собора сохранились с позднего Средневековья.

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#история #Литва #археология #культура #Вильнюс #памятники #исследования #правительство
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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