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Эрдоган подарил президенту Литвы револьвер. А Ринкевичу дали? 0 77

Техно
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Револьвер президента Литвы Гитанаса Науседы.

Револьвер президента Литвы Гитанаса Науседы.

ФОТО: twitter

После окончания саммита НАТО в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил европейским лидерам, присутствовавшим на мероприятии, пистолеты с гравировкой и боевые патроны.

Сначала об этом со ссылкой на источники сообщило Politico, однако затем представители политиков подтвердили получение подарков, а премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опубликовал в соцсети Х фотографию пистолета.

«Необычный подарок от президента Эрдогана на саммите НАТО: револьвер Magnum с патронами, на котором выгравировано мое имя…», — написал он.

Вскоре в получении огнестрельного подарка признался президент Литвы Гитанас Науседа.

В свою очередь президент Латвии Эдгар Рикевич пока молчит.

Предположительно, участникам саммита НАТО, на котором Латвию представлял президент Рикевич, дарили редкий турецкий револьвер Gumusay 357 Magnum, выпускавшийся в 1990-х годах.

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#НАТО #Литва #оружие #Турция #Латвия #дипломатия #подарки #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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