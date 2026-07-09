Револьвер президента Литвы Гитанаса Науседы.
После окончания саммита НАТО в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил европейским лидерам, присутствовавшим на мероприятии, пистолеты с гравировкой и боевые патроны.
Сначала об этом со ссылкой на источники сообщило Politico, однако затем представители политиков подтвердили получение подарков, а премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опубликовал в соцсети Х фотографию пистолета.
«Необычный подарок от президента Эрдогана на саммите НАТО: револьвер Magnum с патронами, на котором выгравировано мое имя…», — написал он.
Вскоре в получении огнестрельного подарка признался президент Литвы Гитанас Науседа.
В свою очередь президент Латвии Эдгар Рикевич пока молчит.
Предположительно, участникам саммита НАТО, на котором Латвию представлял президент Рикевич, дарили редкий турецкий револьвер Gumusay 357 Magnum, выпускавшийся в 1990-х годах.
Оставить комментарий