После окончания саммита НАТО в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил европейским лидерам, присутствовавшим на мероприятии, пистолеты с гравировкой и боевые патроны.

Сначала об этом со ссылкой на источники сообщило Politico, однако затем представители политиков подтвердили получение подарков, а премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опубликовал в соцсети Х фотографию пистолета.

«Необычный подарок от президента Эрдогана на саммите НАТО: револьвер Magnum с патронами, на котором выгравировано мое имя…», — написал он.

Вскоре в получении огнестрельного подарка признался президент Литвы Гитанас Науседа.

В свою очередь президент Латвии Эдгар Рикевич пока молчит.

Предположительно, участникам саммита НАТО, на котором Латвию представлял президент Рикевич, дарили редкий турецкий револьвер Gumusay 357 Magnum, выпускавшийся в 1990-х годах.