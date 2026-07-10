Владелец электромобиля заявил, что на некоторых зарядных станциях E-mobi фактическая мощность зарядки оказалась почти вдвое ниже заявленной. Это может напрямую увеличивать стоимость услуги, поскольку в национальной сети оплата рассчитывается за каждую минуту зарядки.

Пользователь национальной сети зарядных станций E-mobi заявил о существенном расхождении между заявленной и фактической мощностью зарядки. По его словам, из-за этого владельцы электромобилей могут платить больше, чем рассчитывали. Об этом сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

В редакцию программы обратился владелец Tesla Артур. Во время зарядки на станции E-mobi в Смилтене он заметил, что фактическая мощность значительно отличается от информации, указанной в мобильном приложении и на самой станции. Там было указано, что оборудование способно выдавать 43 или 50 кВт в зависимости от используемого разъема.

Однако, по словам Артура, во время первой 20-минутной сессии средняя мощность составила всего 23,74 кВт, а после повторного подключения автомобиля даже немного снизилась — до 23,12 кВт.

«Автомобиль показывал, что зарядка идет на максимально доступной мощности станции. Но поскольку в сети E-mobi действует повременный тариф, скорость зарядки напрямую влияет на итоговую стоимость услуги», — рассказал он.

По словам владельца электромобиля, подобную ситуацию он наблюдал и на других станциях сети E-mobi.

Артур считает, что если в приложении и на оборудовании указываются конкретные технические характеристики, пользователи вправе ожидать, что реальные параметры будут им соответствовать. По его мнению, отклонение примерно на 50% следует считать существенным несоответствием качества услуги.

В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), которая обслуживает сеть E-mobi, пояснили, что в приложении и на зарядных станциях указывается максимально возможная мощность оборудования, а не гарантированная скорость зарядки.

В дирекции отметили, что на фактическую мощность влияет сразу несколько факторов: возможности самого автомобиля, состояние аккумулятора, погодные условия и другие технические обстоятельства. Поэтому максимальных значений удается достичь далеко не всегда.

Однако Артур не согласен с таким объяснением. По его словам, перед зарядкой он проехал почти 150 километров, поэтому аккумулятор Tesla находился в оптимальном температурном режиме для быстрой зарядки и мог принимать значительно большую мощность.

Стоит отметить, что сеть E-mobi была первой в Латвии и создавалась с целью запустить инфраструктуру зарядки электромобилей по всей стране. В настоящее время сетью управляет CSDD, и, как ожидается, дирекция будет отвечать за ее работу еще около года. По мнению наблюдателей, в этот период вряд ли стоит ожидать существенных улучшений. Не исключено, что в дальнейшем сеть могут передать частным коммерсантам — тогда ситуация может измениться.

Вопрос о соответствии заявленных характеристик фактической работе зарядных станций остается актуальным, особенно с учетом того, что в сети E-mobi стоимость услуги зависит не от объема полученной энергии, а от времени, проведенного у зарядной станции.

Для владельцев электромобилей скорость зарядки влияет не только на удобство, но и на итоговую стоимость каждой поездки.