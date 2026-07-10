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После разрушительных землетрясений в Венесуэле спутник зафиксировал смещение земли до 60 сантиметров 0 89

Техно
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: цветная карта смещения земной поверхности, подготовленная спутником NISAR
ФОТО: NASA

Спутниковые данные NASA и Индийской организации космических исследований (ISRO) позволили увидеть, как после июньских землетрясений сместилась земная поверхность в районе Каракаса и Ла-Гуайры. Эти наблюдения помогают ученым понять причины масштабных разрушений и совершенствовать модели оценки последствий подобных катастроф.

После серии сильных землетрясений, произошедших 24 июня 2026 года на севере Венесуэлы, спутник NISAR зафиксировал значительные смещения земной поверхности. В отдельных районах они достигали 60 сантиметров, сообщили специалисты NASA.

В тот день в регионе произошло землетрясение магнитудой 7,2, а менее чем через минуту — основной толчок магнитудой 7,5. В результате стихийного бедствия погибли люди, а наиболее серьезные разрушения были зафиксированы в Каракасе, Ла-Гуайре и других населенных пунктах северного побережья страны.

Карту смещений ученые составили на основе данных спутника NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar). Для анализа использовался метод InSAR, который сравнивает спутниковые снимки, сделанные до и после землетрясения, и позволяет обнаружить даже небольшие изменения положения земной поверхности.

Для исследования были сопоставлены снимки, полученные 13 и 18 июня, с изображениями, сделанными 25 и 30 июня, уже после землетрясений.

Полученная карта показывает направление смещения поверхности. Красные участки обозначают движение грунта вверх и на восток, синие — вниз и на запад, а белые зоны указывают на минимальные изменения. Поскольку землетрясение произошло на сдвиговом разломе, основная часть деформаций оказалась горизонтальной.

Особенно сильное смещение зафиксировано к югу от международного аэропорта к северу от Каракаса, где поверхность сместилась примерно на 60 сантиметров.

«Именно поэтому ущерб в Каракасе и Ла-Гуайре был таким масштабным. Технология InSAR многое говорит нам о том, что произошло во время этого землетрясения», — отметил геофизик Лаборатории реактивного движения NASA Эрик Филдинг.

Полученные данные уже использовала Геологическая служба США для уточнения модели разрыва разлома. Это позволяет точнее определить, как распространялось смещение пород под землей и почему одни районы пострадали значительно сильнее других.

Карты были подготовлены в рамках системы экстренного реагирования NISAR Urgent Response, которая позволяет получать предварительные спутниковые данные уже через 12–24 часа после стихийного бедствия. Для миссии NISAR это стало первым случаем оперативного картографирования смещений земной поверхности после столь мощного землетрясения.

Спутниковые наблюдения помогают не только анализировать последствия уже произошедших землетрясений, но и совершенствовать методы оценки риска и реагирования на будущие природные катастрофы.

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#NASA #землетрясение #Венесуэла
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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