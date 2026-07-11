Об этом говорится в статье исследователей Национального университета оборонных технологий Китая, опубликованной в профильном журнале High Power Laser and Particle Beams, на которую ссылается South China Mornong Post.

В ней впервые публично раскрываются некоторые характеристики китайского арсенала такого оружия. По данным авторов, системы способны выдавать импульсы мощностью до 100 гигаватт.

Ученые утверждают, что технологии за последние годы прошли путь “от лабораторных прототипов к практическому применению”, а разработки стали более производительными и долговечными.

По оценке исследователей, стоимость применения подобных систем может быть значительно ниже по сравнению с традиционными средствами поражения космических целей.

Авторы также отмечают, что публикация может помочь другим странам оценить уязвимость крупных спутниковых группировок перед высокомощным микроволновым оружием. В последние годы Китай активно развивает это направление в рамках “значительных национальных стратегических потребностей”.

Как сообщал bb.lv, Китай и РФ тайно усиливают военное сотрудничество и обсуждают противодействие системе Starlink.

Корреспонденты из России, Франции и Германии утверждают, что реальный масштаб военного сотрудничества Москвы и Пекина гораздо больше, чем принято считать.

Как утверждается, их главная цель - поиск способов сломить военное преимущество США, а само партнерство строится на общем антиамериканском подходе.

РФ и Китай формируют военное партнерство, в котором Россия вносит опыт, накопленный в ходе войны в Украине, а Китай поставляет электронику, полупроводники и технику. По оценке Der Spiegel, российские наработки могут использоваться Китаем в возможном конфликте вокруг Тайваня, а китайские разработки - Россией на украинском фронте.

Также они обсуждают борьбу со Starlink, который считают серьезной угрозой, вплоть до уничтожения спутников. Китай исследует возможное влияние американской спутниковой системы в случае конфликта с Тайванем.