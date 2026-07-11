Япония сделала еще один шаг к реализации проекта сверхскоростной магнитолевитационной железной дороги Linear Chuo Shinkansen, сообщает Nikkei.

Маглев (magnetic levitation) — это скоростной поезд, который удерживается в воздухе, движется и управляется силой электромагнитов. Благодаря отсутствию контакта с рельсами, он не испытывает трения, что позволяет развивать огромную скорость при минимальном уровне шума и вибрации.

Поезда маглева в Японии будут двигаться со скоростью до 500 км/ч. Время в пути между станцией Синагава в Токио и Нагоей сократится с нынешних примерно 90 мин до 40 мин, а между Токио и Осакой – со 2 ч 20 мин до 67 мин.

Правительство Японии рассматривает новую магистраль как основу для создания так называемого мегарегиона, объединяющего агломерации Токио, Нагои, Осаки и Киото. Совокупное население этих регионов составляет около 66 млн человек, а валовой региональный продукт – 330 трлн иен (около $2,04 трлн), что превышает половину экономики страны.

Помимо экономического эффекта маглев должен усилить транспортную устойчивость страны, став резервной магистралью на случай масштабных стихийных бедствий, которые могут вывести из строя действующую линию скоростных поездов Tokaido Shinkansen.

Впрочем, реализация проекта неоднократно задерживалась. Предыдущий губернатор Сидзуоки выступал против строительства из-за опасений влияния на реку Ои.

Кроме того, в префектуре Гифу после прокладки тоннеля снизился уровень грунтовых вод, из-за чего работы были приостановлены с 2024 года.

В 2024 году оператор проекта Central Japan Railway (JR Central) отказался от плана открыть участок Токио – Нагоя в 2027 году. На фоне удорожания рабочей силы и строительных материалов смета этой очереди выросла вдвое – до 11 трлн иен (около $75,9 млрд).

После получения разрешения Сидзуоки губернаторы префектур Осака, Мие и Нара призвали начать строительство участка Нагоя – Осака параллельно с завершением первой очереди, чтобы как можно быстрее открыть всю линию. Губернатор Осаки заявил, что создание крупного экономического коридора между Токио и Осакой важно для экономического роста Японии и нуждается в государственной поддержке.

По оценкам Nikkei, уже сейчас в районах будущих станций наблюдается рост стоимости земли. Кроме того, власти ожидают, что новая линия будет стимулировать развитие туризма, сделав более доступными регионы вне традиционного маршрута Токио – Киото – Осака.