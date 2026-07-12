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Франция остановила три атомных реактора из-за жары 0 81

Техно
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: АЭС

В воскресенье Франция остановила работу трёх атомных реакторов из-за сильной жары, мощность ещё восьми реакторов была существенно снижена. Об этом сообщило Le Fiagro.

Решение об остановке реакторов направлено на ограничение ущерба, наносимого водным экосистемам теплой водой, сбрасываемой электростанциями.

На фоне новой волны жары французский энергетический оператор EDF принял решение об остановке ядерных реакторов на атомной электростанции в Гольфеше на берегах Гаронны, в Бюже на реке Роне и на АЭС Шуу на реке Маас.

Во Франции насчитывается 57 ядерных реакторов, которые обеспечивают примерно 70% производства электроэнергии. Все они расположены вблизи реки или моря для облегчения охлаждения.

Управление по ядерной безопасности и радиационной защите (ASNR) устанавливает предельные значения температуры воды для каждого объекта. Любая волна жары, такая как та, что началась 4 июля, приводит к сокращению производства электроэнергии.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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